ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
451
Время на прочтение
2 мин

Мать заморила до смерти 5-месячного сына на Закарпатье: детали трагедии (фото)

Ребенок умер из-за тяжелого течения болезни без соответствующего лечения, что привело к поражению мозга и остановке дыхания.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
На Закарпатье будут судить 21-летнюю женщину за невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти младенца / © Офис Генерального прокурора

В Закарпатской области будут судить 21-летнюю женщину за злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти младенца. Мальчик в возрасте 5,5 месяца весил всего 4,6 кг и умер из-за отсутствия лечения и надлежащего питания.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

На Закарпатье перед судом предстанет 21-летняя женщина, которую подозревают в злостном пренебрежении родительскими обязанностями, что привело к смерти ее маленького сына.

По данным следствия, в течение длительного времени мать не создавала надлежащих условий для жизни ребенка: не обеспечивала гигиенический уход, не уделяла внимания полноценному питанию и игнорировала необходимость регулярных медицинских осмотров. Даже когда состояние младенца начало ухудшаться, женщина не обращалась за помощью к врачам.

В ноябре 2025 года ребенок умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало тяжелое течение болезни без соответствующего лечения, что привело к поражению мозга и остановке дыхания. На момент смерти вес мальчика составлял всего 4,6 кг.

Женщине предъявлено обвинение в злостном невыполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

После трагедии трех старших детей женщины изъяли: один из сыновей сейчас проживает с биологическим отцом, а двух дочерей передали на воспитание в детдом.

Условия, в которых жил младенец на Закарпатье (6 фото)

на Закарпатті судитимуть матір через смерть немовляти_3 / © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

на Закарпатті судитимуть матір через смерть немовляти_5 / © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

на Закарпатті судитимуть матір через смерть немовляти_6 / © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

на Закарпатті судитимуть матір через смерть немовляти_2 / © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

на Закарпатті судитимуть матір через смерть немовляти_1 / © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

на Закарпатті судитимуть матір через смерть немовляти_4 / © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

К слову, на Волыни из-за отсутствия медицинской помощи умер мальчик, которому был год и три месяца. Его 25-летняя мать игнорировала тяжелое состояние сына и отказалась от госпитализации даже после прямой рекомендации врача, пытаясь лечить ребенка самостоятельно. Экспертиза подтвердила, что своевременное обращение в больницу спасло бы малыша, поэтому женщине объявили подозрение в злостном невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie