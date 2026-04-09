Мать заморила до смерти 5-месячного сына на Закарпатье: детали трагедии (фото)

На Закарпатье будут судить 21-летнюю женщину за невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти младенца / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Закарпатской области будут судить 21-летнюю женщину за злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к смерти младенца. Мальчик в возрасте 5,5 месяца весил всего 4,6 кг и умер из-за отсутствия лечения и надлежащего питания.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Реклама

По данным следствия, в течение длительного времени мать не создавала надлежащих условий для жизни ребенка: не обеспечивала гигиенический уход, не уделяла внимания полноценному питанию и игнорировала необходимость регулярных медицинских осмотров. Даже когда состояние младенца начало ухудшаться, женщина не обращалась за помощью к врачам.

В ноябре 2025 года ребенок умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало тяжелое течение болезни без соответствующего лечения, что привело к поражению мозга и остановке дыхания. На момент смерти вес мальчика составлял всего 4,6 кг.

Женщине предъявлено обвинение в злостном невыполнении родительских обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

После трагедии трех старших детей женщины изъяли: один из сыновей сейчас проживает с биологическим отцом, а двух дочерей передали на воспитание в детдом.

Реклама

Условия, в которых жил младенец на Закарпатье (6 фото) © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора

К слову, на Волыни из-за отсутствия медицинской помощи умер мальчик, которому был год и три месяца. Его 25-летняя мать игнорировала тяжелое состояние сына и отказалась от госпитализации даже после прямой рекомендации врача, пытаясь лечить ребенка самостоятельно. Экспертиза подтвердила, что своевременное обращение в больницу спасло бы малыша, поэтому женщине объявили подозрение в злостном невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка.