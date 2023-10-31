Математика поддержки Украины: Кулеба объяснил, почему партнерам выгодно усилить нашу ПВО

Нашему государству нужно больше систем, чтобы противодействовать российским атакам.

Сегодня западным партнерам выгодно усилить ПВО Украины. Это позволит значительно сэкономить ресурсы.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в X (Twitter).

Простая математика

Как отметил министр, одна ракета Patriot стоит 4,1 миллиона долларов. Один поврежденный энергоблок – 19,1 миллиона долларов.

"Поэтому есть смысл максимально усилить противовоздушную оборону Украины сегодня, чтобы потом экономить ресурсы. Спасенные ПВО человеческие жизни бесценны", – подчеркнул Кулеба.

Ранее отмечалось, что в Соединенных Штатах активно работает так называемая программа FrankenSAM, объединяющая передовые ракеты "земля-воздух" западных образцов с переоборудованными пусковыми установками советских времен или уже находящимися на вооружении в ВСУ радарами. Это необходимо, чтобы усилить защиту неба над Украиной во время возможных воздушных ударов РФ зимой.

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