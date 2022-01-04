Матерился и показывал нецензурные жесты: в Мариуполе мужчина угрожал барменше, которая общалась на украинском

На место происшествия свидетели инцидента вызвали полицию.

В Мариуполе мужчина обматерил работницу бара за то, что она общалась с ним на украинском языке.

Об этом пишет "УНИАН".

Работница заведения обращалась к мужчине на государственном языке. Посетителю же бара это не понравилось, в связи с чем он решил высказать свою позицию. Когда некоторые из очевидцев начали его успокаивать и просить покинуть место, он перешел на нецензурную лексику и угрозы.

Впоследствии гражданин все же вышел из заведения. На место происшествия свидетели инцидента вызвали полицию. Однако и это не успокоило мужчину, который продолжал агрессивно себя вести и бросался на людей.

Напомним, что одесский депутат оскандалился поздравлениям с Новым годом на фоне трансляции речи Путина.

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