Материнство после 50: как винничанка родила двоих детей и преодолела рак

Людмила Грищенко с дочерьми / фото: Facebook Людмилы

В современном мире, где репродуктивные технологии предлагают новые возможности, история Людмилы Грищенко из Винницы привлекает внимание.

Женщина стала известна благодаря рождению двух дочерей в зрелом возрасте.

Ее личный опыт, связанный с многолетней мечтой о материнстве, борьбой со смертельным заболеванием и дальнейшей миссией помогать другим, является примером настойчивости и веры.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Первого ребенка родила в 54 года, а второго — в 58 лет

Людмила Грищенко из Винницы — женщина, которая стала известной тем, что родила двух дочерей в достаточно почтенном возрасте: первую в 54 года, вторую в 58 лет, говорится в ток-шоу «Говорит вся страна».

Вместе с мужем Юрием, младшим на 12 лет Людмилой, они воспитывают двух дочерей — Анастасию и Полину.

Долгое время Людмила работала акушеркой в винницком роддоме и все время мечтала о детях, однако судьба сложилась иначе.

После 20 лет супружеской жизни муж Юрий предложил взять ребенка из приюта. Людмила не возражала. Но мечта о сыне и дочери, а может даже нескольких детишках, не покидала ее. Именно это желание и привело ее в репродуктивную клинику.

Несмотря на категорические запреты врачей и не одобрение окружающих, Людмила проявила невероятную настойчивость: первый ребенок появился со второй попытки, второй — с третьей. Обе дочери, Людмила выносила в своем лоне.

В то же время родив второго ребенка в возрасте 58 лет, женщина установила возрастной рекорд в своей области.

Семья Людмилы Грищенко / фото: Facebook Людмилы

Борьба со страшным недугом

Вскоре после рождения самой маленькой дочери у Людмилы Грищенко врачи диагностировали рак.

Тогда же у женщины наступил сложный период, исполненный жизненных испытаний и непредсказуемых ситуаций. В какой-то момент Людмила задумалась над поиском другой мамы для своих дочерей, а для мужа — другой жены.

«Когда врачи диагностировали рак, прежде всего, о ком я подумала, это о своих девочках. Все мои мысли были о них и только о них. Когда немного пришла в себя, решила искать для них вторую маму, а для Юры вторую женщину», — рассказала Людмила.

По словам женщины, другого варианта выхода из ситуации она не видела «засыпала и просыпалась, где бы найти такую женщину». С иронией Людмила призналась, что хотела даже устроить специальный кастинг, потому что не могла оставить свою семью неизвестной женщине.

Однако судьба решила иначе — муж Юрий нашел клинику в Израиле и повез Людмилу к врачам.

По ее словам, ей пришлось пройти два курса химиотерапии, что составило 35 сеансов.

«Пришлось выживать, потому что у меня были маленькие дети, у меня было желание, я была нужна своей семье», — рассказала женщина.

После продолжительной борьбы Людмила победила болезнь.

Семья Людмилы Грищенко / фото: Facebook Людмилы

После рождения дочерей Людмила агитирует женщин обращаться к репродуктивной медицине

Счастье материнства Людмила Грищенко превратила в миссию — помогать другим женщинам найти свой шанс стать матерями, пишет 20 минут.

Она стала настоящей опорой для бездетных пар, активно агитируя за репродуктивные технологии.

Ее поддержка никогда не ограничивается только советами. Она готова лично везти женщин в клинику в Киеве и делиться контактами врачей.

История ее знакомства с жительницей Мелитополя — яркий пример ее преданности: поддержав морально и материально женщину после семи неудачных попыток ЭКО, Людмила помогла ей не сдаться. Восьмая попытка увенчалась успехом, подарив обеим женщинам невыразимую радость.

«Мы никогда с ней не встречались, но быстро сблизились, разговаривали по телефону, как давние подруги, не иначе, — рассказывает Людмила. — Я ее убедила в необходимости попробовать еще раз воспользоваться услугами клиники. Сначала она не соглашалась, потому что имела для этого основания. Семь раз ей не удалось забеременеть методом искусственного оплодотворения. Я все-таки убедила еще одну попытку. И попытка оказалась удачной! Я радовалась так, будто это я родила еще одного ребенка. Могу только вообразить, сколько радости было у моей незнакомки», — поделилась своей историей Людмила.

Для Людмилы материнство — это высшее благо, и она стремится убедить каждую: бесплодие сегодня — это не приговор, а только медицинская проблема, которую можно преодолеть.

«Иметь детей это самое большое счастье на земле! Если бы я раньше обратилась в клинику, то родила бы не двоих, а больше детей. Поэтому убеждаю других: не упустите свой шанс. Бесплодие в наше время — это не приговор», — убеждает женщина.

Две сестры — два разных характера

Дочери Людмилы Грищенко, Настя и Полина, носят совершенно разные характеры. Старшая, Настя, энергичная и творческая: она увлекается танцами, вокалом и является одной из самых активных учениц в классе, младшая Полина, наоборот, более спокойная, самостоятельная и не по-детски сосредоточена на своих занятиях, пишет 20 минут.

Несмотря на отличия, сестры находят общий язык в танцах, где они выступают дуэтом.

Людмила посвящает себя детям полностью, помогая им с учебой, за что получила самую высокую оценку от дочери: Настя как-то сказала, что мама заслуживала бы золотую медаль в школе.

Сама же женщина утверждает, что живет исключительно для детей и готова для них на все.

Людмила Грищенко с дочерьми / фото: Facebook Людмилы

Реакция окружения и отношения в семье

Рассказывая о реакции окружения на то, что она мама, Людмила только усмехается.

Женщина отмечает, что никогда не обращает внимания на то, что говорят о материнстве других людей.

«Я понимаю, что люди говорят, что задраят, но этого не боюсь. Не верю в предрассудки. Они там перешептываются, что-то говорят. Моя позиция такова: на то и мы люди, чтобы обсуждать все, перешептываться», — рассказала Людмила в ток-шоу «Говорит вся страна».

Дочь Анастасия рассказывает о своей матери с любовью и искренностью. Она отмечает, что ее маму любят многие дети из ее класса. Девушка поделилась историей, когда одноклассники решили поздравить Людмилу с днем рождения.

«Она — единственная из родителей моего класса, которую поздравили с днем рождения. Одноклассники устроили сюрприз и приготовили торт», — рассказала Настя.

Людмила Грищенко с дочерьми / фото: Facebook Людмилы

Сама же Людмила, рассказывая о своих детях, отмечает: «в чем привилегия моих детей они самые счастливые и я с ними на одной волне».

В свою очередь обе дочери рассказали, что Людмила — лучшая мама, которая прекрасная подруга и знает о них все. Кроме того, она может поехать с ними на концерт к любимому исполнителю во Францию, или слушать молодежные песни.

«Я всем говорю женщинам: дети — это счастье. Любовь к семье меня вдохновляет», — сказала Людмила.

