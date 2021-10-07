"Матерная, но правильная молодежь": в Белой Церкви подростки спасли новорожденных котят (видео)

Животных неизвестные выбросили в помойку, предварительно завернув в полиэтиленовый пакет.

В Белой Церкви двое подростков во время ночных гуляний нашли на помойке новорожденных котят. Животных плотно замотали в целлофановый пакет и выбросили в мусорный бак.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Вартові Еспресо".

Подростки не подбирали слов, описывая увиденное и тех, кто так поступил.

"Матерная, но правильная молодежь. Ребята спасли котят, которых выбросили в пакете из-под хлеба", — говорится в комментарии под видео.

По словам ребят, они вечером услышали мяукание котенка из мусорного бака. Когда подошли ближе, нашли в пакете из-под хлеба трех новорожденных котят. Неизвестный сложил их в пакет и плотно завернул. Еще немного времени, и животные бы задохнулись.

Котят подростки отнесли в ветклинику.

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