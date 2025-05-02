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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Матюха Андрей Валерьевич присоединился к помощи пострадавшим семьям в Кривом Роге

Фонд Андрея Валерьевича Матюхи предоставил финансовую помощь в размере 1 миллион гривен семьям погибших детей в Кривом Роге. Эта поддержка стала частью сбора, организованного футбольным клубом «Кривбасс» совместно с городскими партнерами и представителями местного бизнеса.

Матюха Андрей Валерьевич присоединился к помощи пострадавшим семьям в Кривом Роге

Цель инициативы — предоставление прямой материальной помощи семьям, потерявшим детей в результате обстрела, который произошёл 4 апреля 2025 года. Финансовое участие Фонда Андрея Матюхи стало одним из крупнейших в рамках данного сбора.

Support format and engagement of the Andriy Matyukha Foundation

Участие Фонда Андрея Валерьевича Матюхи реализовано в рамках отдельной программы, направленной на помощь пострадавшим в результате чрезвычайных событий. Программа включает:

  • финансовую поддержку;

  • медицинскую помощь;

  • психологические консультации;

  • мероприятия социального характера.

Такие инициативы реализуются на постоянной основе в соответствии с актуальными потребностями населения, пострадавшего от катастроф и конфликтов.

Матюха Андрей Валерьевич подчеркнул важность комплексной поддержки для семей, оказавшихся в чрезвычайных условиях. По его словам:«Мы понимаем, что никакая помощь не способна вернуть самое ценное — жизнь или здоровье близких. Но мы стремимся обеспечить необходимую поддержку и предоставить ресурсы для восстановления».

Об инициативе ФК «Кривбасс»

«Кривбасс» — известный украинский футбольный клуб, который был возрождён в 2020 году. В прошлом году команда стала бронзовым призёром и представляла Украину в еврокубках.

Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — «Кривбасс» не остаётся в стороне от общественно важных событий. Недавно клуб организовал масштабный сбор помощи для семей погибших в результате теракта в Кривом Роге.

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