- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Матюха Андрей Валерьевич присоединился к помощи пострадавшим семьям в Кривом Роге
Фонд Андрея Валерьевича Матюхи предоставил финансовую помощь в размере 1 миллион гривен семьям погибших детей в Кривом Роге. Эта поддержка стала частью сбора, организованного футбольным клубом «Кривбасс» совместно с городскими партнерами и представителями местного бизнеса.
Цель инициативы — предоставление прямой материальной помощи семьям, потерявшим детей в результате обстрела, который произошёл 4 апреля 2025 года. Финансовое участие Фонда Андрея Матюхи стало одним из крупнейших в рамках данного сбора.
Support format and engagement of the Andriy Matyukha Foundation
Участие Фонда Андрея Валерьевича Матюхи реализовано в рамках отдельной программы, направленной на помощь пострадавшим в результате чрезвычайных событий. Программа включает:
финансовую поддержку;
медицинскую помощь;
психологические консультации;
мероприятия социального характера.
Такие инициативы реализуются на постоянной основе в соответствии с актуальными потребностями населения, пострадавшего от катастроф и конфликтов.
Матюха Андрей Валерьевич подчеркнул важность комплексной поддержки для семей, оказавшихся в чрезвычайных условиях. По его словам:«Мы понимаем, что никакая помощь не способна вернуть самое ценное — жизнь или здоровье близких. Но мы стремимся обеспечить необходимую поддержку и предоставить ресурсы для восстановления».
Об инициативе ФК «Кривбасс»
«Кривбасс» — известный украинский футбольный клуб, который был возрождён в 2020 году. В прошлом году команда стала бронзовым призёром и представляла Украину в еврокубках.
Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — «Кривбасс» не остаётся в стороне от общественно важных событий. Недавно клуб организовал масштабный сбор помощи для семей погибших в результате теракта в Кривом Роге.