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Матюха Андрей Валериевич присоединился к сбору средств на строительство футбольного поля Актуально
На аукционе представлены лоты с подписями украинских спортсменов.
В Киеве провели благотворительный аукцион, в ходе которого собирали средства на обустройство футбольного поля и инклюзивного спортивного пространства для воспитанников Житомирского дома ребенка.
Организаторами выступили футбольный клуб «Динамо», Фонд Андрея Матюхи, Сборная журналистов Украины и Информационное агентство «Центр новостей».
Аукцион состоялся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Собранные средства направят на создание инфраструктуры для детского медицинского учреждения в Житомире. Инициатива охватывает не только воспитанников дома ребенка, но и детей из близлежащих населенных пунктов. Ожидается, что спортивными объектами смогут пользоваться более шести тысяч детей области.
Андрей Матюха о целях инициативы
Андрей Матюха, президент фонда, в комментарии подчеркнул, что сочетание спорта и благотворительности создает условия для новых возможностей. Речь идет о примере, когда участие общества и бизнеса позволяет реализовать конкретный инфраструктурный проект.
На аукционе были представлены лоты с подписями украинских спортсменов. Среди них — мячи с автографами Андрея Шевченко, экипировка от боксеров Виталия Кличко и Александра Усика, футболки игроков национальной сборной, коллекционная кроссовка Сергея Стаховского, сувенирная монета.
Мероприятие стало очередным примером поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры для детей.