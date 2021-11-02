МАУ открывает новые авианаправления для любителей зимнего отдыха: куда и когда можно будет улететь

МАУ открывает новые авианаправления для любителей зимнего отдыха: куда и когда можно будет улететь

Доступными будут и летние чартерные направления.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) обнародовала список чартерных программ, которыми пассажиры смогут воспользоваться во время зимнего сезона 2021-2022.

Об этом идет речь на сайте МАУ.

Пресс-служба украинских авиалиний отмечает, что специально для любителей горнолыжного отдыха совместно с Coral Travel, Holiday Time, TUI и TPG компания запускает новый маршрут Киев – Зальцбург (SZG). Рейсы по этому направлению будут выполнены 2 и 9 января 2022 года.

В сообщении говорится, что в зимний период будут доступны следующие чартерные направления:

Киев – Эрзурум (ERZ) – Киев – начиная с декабря

Киев/Запорожье/Одесса – Кайсери (ASR) – Киев/Запорожье/Одесса – начиная с декабря

Киев – Киттила (KTT) – Киев – каждый вторник с 28 декабря

Киев – Рованиеми (RVN) – Киев – 29 декабря, 5 и 12 января

Киев – Лион (LYS) – Киев – 2 и 9 января

Киев – Гренобль (GNB) – Киев – с 8 января

Также авиакомпания объявила ряд чартерных рейсов, за которыми пассажиры смогут вернуться в лето и насладиться пляжным отдыхом среди зимы.

Киев – Тенерифе (TFS) – Киев – 27 декабря, 6, 17 и 27 января

Киев – Малага (AGP) – Киев – с 1 ноября

Киев – Фуншал (FNC) – с 21 октября

Киев – Кабо-Верде (SID) – с 22 ноября

Киев/Одесса/Львов/Харьков/Запорожье – Шарм-эль-Шейх (SSH)/Хургада (HRG) – Киев/Одесса/Львов/Харьков/Запорожье

Пресс-служба МАУ отмечает, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации компания готова возобновить недоступные сейчас рейсы.

Украинские авиалинии также рекомендуют следить за правилами пересечения границ и внимательно знакомиться с информацией об эпидемиологических ограничениях той или иной страны назначения. Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИД.

Напомним, крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair запускает новые маршруты из Львова и возобновляет рейсы из Харькова. В частности, из Львова в Европу будут курсировать 6 новых авиарейсов.

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