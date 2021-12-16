МАУ отменили авиарейсы в Италию: в чем причина и что делать с билетами

МАУ отменили авиарейсы в Италию: в чем причина и что делать с билетами

С 16 декабря Италия запретила въезд даже вакцинированным украинцам, будут пускать только определенные категории граждан.

Украинская авиакомпания МАУ сократила частоту рейсов между Украиной и Италией. Теперь количество перелетов в Рим и Милан значительно снизится по крайней мере до февраля 2022 года. Такому решению предшествовало установление Италией новых противоэпидемических ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба Международных авиалиний Украины.

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На период с января по февраль 2022 количество рейсов в Рим и Милан сократится. Причина в том, что Италия установила новые карантинные ограничения, связанные со стремительным распространением коронавируса.

Следовательно, с 16 декабря 2021 по 31 января 2022 въезд на территорию Италии разрешен только следующим категориям граждан:

владельцы вида на жительство в Италии;

гражданам, въезжающим на территорию Италии с подтвержденными мотивами работы, обучения или лечения;

в отдельных случаях по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований.

Как отмечают в МАУ, при въезде гражданам Украины, которые относятся к указанным категориям, необходимо:

до прибытия заполнить онлайн форму санитарного контроля;

показать сертификат об отрицательном результате ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на COVID-19 (сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета);

активизировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончании которой провести повторное тестирование.

Более подробные условия пересечения итальянской границы можно найти по ссылке.

В свою очередь авиакомпания МАУ предлагает своим пассажирам, которые уже приобрели билеты в Рим и Милан, однако не могут пересечь границу, следующие пути решения:

изменить маршрут путешествия на любые другие страны без оплаты штрафа и доплаты по тарифу согласно кабине обслуживания в оригинальном билете;

изменить дату путешествия на рейсы МАУ по оригинальному маршруту (Рим, Милан), которые будут выполняться с 01 февраля 2021 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе бронирования в течение срока действия билета;

обменять билет на промокод (возврат 25% средств от неиспользованного билета);

или оформить полный или частичный возврат средств.

Напомним, с 16 декабря Италия запретила въезд всем украинцам, которые хотят попасть в страну в туристических целях. Это касается даже вакцинированных граждан. Такое решение итальянское правительство приняло для предотвращения распространения COVID-19. Ограничения будут действовать, по меньшей мере, до февраля 2022 года.

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