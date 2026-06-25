МАУП—№1 среди украинских ЗВО в международном рейтинге университетов Times Higher Education Impact Rankings 2026!

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24 июня были обнародованы результаты престижного рейтинга университетов Times Higher Education Impact Rankings 2026 (THE). Событие очень знаковое, ведь согласно нынешним результатам МАУП заняла первое место среди всех ЗВО Украины.

Это впервые, когда именно частный ЗВО возглавил общий международный рейтинг украинских университетов, обойдя крупнейшие государственные учреждения.

Impact Rankings — это рейтинг одного из самых авторитетных международных образовательных агентств THE, которое уже более 20 лет оценивает университеты со всего мира. Именно поэтому результатам этого ранжирования больше всего доверяют.

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THE Impact Rankings определяет, насколько эффективно ЗВО способствуют достижению Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦСР ООН). При оценке учитываются результаты университетов в сфере образования, научных исследований, управления, взаимодействия с обществом и реализации практик устойчивого развития.

В этом году в рейтинг вошли 1646 университетов из 116 стран мира, а Украину представили 55 ЗВО. На этом фоне результат МАУП свидетельствует, что Академия уверенно двигается по пути устойчивого развития, внедряет современные образовательные практики и вносит весомый вклад в формирование будущего украинского высшего образования.

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