МАУП первой в Украине получила Золотой сертификат Программы FISU Healthy Campus

В настоящее время в мире эту сертификацию прошли 54 университета, и только 7 из них получили Золотой сертификат.

FISU Healthy Campus — программа Международной федерации университетского спорта (FISU, фр. Federation International du Sport Universitaire, англ. International University Sports Federation), являющаяся международной спортивной организацией, созданной для развития и продвижения спорта среди студентов всего мира. Штаб-квартира организации находится в Лозанне (Швейцария). Федерация координирует деятельность 174 национальных федераций студенческого спорта, входящих в ее состав. Под ее эгидой каждые два года проходят Летняя и Зимняя Универсиады — аналог Олимпийских игр, проводимый среди студентов.

FISU Healthy Campus награждает университеты, поощряющие здоровый образ жизни в своих кампусах. Те, кто создает лучшие условия для этого для своих студентов и всего сообщества университетского городка, получают соответствующий сертификат на основе оценки по сотне критериев.

Университеты оцениваются по семи направлениям: физическая активность и спорт, питание, профилактика заболеваний, психическое и социальное здоровье, рисковое поведение, окружающая среда, устойчивое развитие и социальная ответственность, управление здоровым кампусом.

Такое безумное достижение стало возможным благодаря наличию в Академии развитой инфраструктуры, полностью отвечающей европейским стандартам. На базе Академии действуют спортивные секции и клубы, в которых студенты могут добросовестно тренироваться и

поддерживать хорошую физическую форму. Среди них Клуб кикбоксинга, Зал борьбы им. Жанна Беленюка, спортивный комплекс им. Эльбруса Тедеева, Футбольная арена МАУП с четырьмя профессиональными полями.

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