МАУП снова лидирует в международном рейтинге университетов THE Impact Rankings!

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18 июня были обнародованы результаты престижного рейтинга университетов Times Higher Education Impact Rankings 2025 (THE), согласно которым МАУП заняла первое место среди частных и второе среди всех ЗВО Украины!

THE Impact Rankings – это ежегодный глобальный рейтинг, в котором эксперты оценивают влияние университетов на достижение Целей устойчивого развития (ЦСР) ООН. В анализ входят четыре ключевые сферы: обучение, научные исследования, управление и социальная ответственность.

В этом году составители получили рекордные 2526 заявок от университетов из 130 стран. От Украины в список вошли только 55 вузов. МАУП продемонстрировала лучшие результаты по следующим целям:

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ЦСР 1: "Нет бедности" (преодоление социального неравенства);

ЦСР 8: "Достойный труд и экономический рост" (поддержка карьерного развития);

ЦСР 5: "Гендерное равенство" (равные возможности для всех);

ЦСР 17: "Партнерство ради устойчивого развития" (международное сотрудничество).

Times Higher Education Impact Rankings — важный индикатор того, насколько ЗВО готов вводить изменения, формировать общественное доверие, поддерживать устоявшиеся инициативы и развивать партнерства на разных уровнях.

Для МАУП участие в таких глобальных инициативах — возможность оставаться на волне актуальных трансформаций в области образования и вносить вклад в будущее, которое мы строим вместе.