МАУП снова возглавила рейтинг лучших частных вузов Украины

В прошлом году вуз также был на первом месте в рейтинге.

Всеукраинское Объединение организаций работодателей в сфере высшего образования традиционно в июне обнародует рейтинг частных высших учебных заведений Украины, высоко оцененых экспертами и популярных среди студентов и абитуриентов.

В прошлом году рейтинг ВООРГВО выглядел как ТОП-30, в этом — это ТОП-20, но общим между ними двумя является лидер рейтинга. Как и в прошлом году, первую позицию со значительным отрывом в оценках занимает Межрегиональная Академия управления персоналом.

Чтобы определить ТОП-20 лучших заведений, предоставляющих высшее образование за средства физических и юридических лиц, специалисты ВООРГВО обобщили данные, исходя из того, какое место частные вузы занимают в рейтингах "Scopus" и "ТОП-200 Украина", а также по количеству поступающих.

"ТОП-200 Украина" создается на основе открытых данных прямых измерений с веб-ресурсов независимых национальных и международных организаций и учреждений. Рейтинг является максимально корректным и авторитетным, поскольку соответствует принципам полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов в нем.

При составлении рейтинга "Scopus" учитывается количество научных публикаций авторства студентов и преподавателей ВУЗов, а также количество цитирований этих публикаций. Ценность рейтинга заключается в том, что он является маркером уровня профессионализма научного и научно-педагогического кадрового состава ВУЗа, показателем актуальности и новизны их научных исследований.

Количество поступающих,

в отличие от двух названных рейтингов, указывает на популярность учреждения не только среди профессионального сообщества, но и среди поступающих. Последние же обычно опираются на узнаваемость, репутацию, техническое оснащение ВУЗа и возможности трудоустройства с соответствующим дипломом.

Поэтому обобщенный рейтинг частных высших учебных заведений Украины 2021, составленный специалистами ВООРГВО, является наиболее сбалансированным и таким, что учитывает оценки учреждений, полученные за их научную деятельность, качество предоставляемых образовательных услуг, спрос на выпускников на рынке труда и значимость общественного мнения о них.

ТОП-20 лучших частных ВУЗов Украины 2021 по версии ВООРГВО выглядит следующим образом:

Межрегиональная Академия управления персоналом Университет имени Альфреда Нобеля Международный гуманитарный университет Львовский торгово-экономический университет Украинский католический университет Университет экономики и права «КРОК» Полтавский университет экономики и торговли Киевский университет культуры Открытый международный университет развития человека «Украина» Европейский университет Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II Университет Короля Даниила Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая Киевский медицинский университет Академия труда, социальных отношений и туризма Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» Киевский международный университет Классический приватный университет Украинско-американский университет Конкордия Украинский гуманитарный институт

Каждое из двадцатки отмеченных высших учебных заведений является достойным для поступления на контрактную форму обучения. Здесь обучают популярным и востребованным специальностям и видят свою миссию в совершенствовании системы высшего образования с учетом ее инновационности и доступности для населения.

При этом лидер рейтинга МАУП и остальные названные учреждения высшего образования полностью придерживаются всех государственных стандартов, рекомендованных МОН Украины. Это мощные заведения-новаторы, которые задают тренды в развитии отечественной высшей школы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку