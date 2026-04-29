Май начнется спокойно, но синоптики предупредили об одном риске

Погода в Украине / © Associated Press

Первые дни мая в Украине должны быть спокойными, без существенных опасных погодных явлений. В то же время в части регионов еще возможны заморозки.

Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 Каналу".

По ее словам, в ближайшее время в Украине не ожидается ни сильных туманов, ни пылевых бурь. Причина — более сухая воздушная масса и постепенное ослабление ветра.

"Туманы вряд ли будут возникать, поскольку сейчас преобладает более сухая воздушная масса, поэтому предпосылок для них мало - разве что локальные или орографические", - пояснила Птуха.

Она напомнила, что недавно в Украине фиксировались опасные явления в виде сильных порывов ветра. Однако в дальнейшем ситуация должна стабилизироваться.

По словам представительницы Укргидрометцентра, в ближайшее время атмосферное давление повысится, поэтому серьезные опасные явления, кроме заморозков, пока не прогнозируются.

«Заморозки – это тоже опасные явления, поскольку это активное понижение температуры во время вегетации растений. Но, в общем, по предварительным оценкам, первые дни мая должны быть достаточно спокойными, без опасных явлений», — отметила она.

Птуха также добавила, что синоптики круглосуточно следят за изменениями в атмосфере, чтобы в случае ухудшения погоды оперативно предотвратить население в каждом регионе.

Отдельно она прокомментировала риск пылевых бурь. По ее словам, пока предпосылок для такого явления нет, ведь ветер будет дальше ослабевать.

Напомним, во Львовской области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремальных заморозков. В ближайшие дни ожидается сильный мороз до -8°.

Ранее мы писали, что завершение апреля в Украине принесет дожди и холодный воздух, но май начнется с приятных перемен. В некоторых регионах температура поднимется до +20 градусов.

К слову, апрель этого года претендует на статус одного из самых суровых за последние 30 лет из-за длительных периодов холода и снежных аномалий.

