Майор НГУ рассказал о ситуации вокруг Часова Яра: "Враг стянул самые боеспособные войска"

На направление Часова Яра враг бросил свои наиболее боеспособные подразделения. Речь идет о десантно-штурмовых войсках.

Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко.

Он отмечает: противник стянул на Часов Яр очень большое количество вооружения, техники, личного состава, армейской авиации, он непрерывно штурмует город. К счастью, успеха оккупанты не имеют.

"Несмотря на то, что российским воинам поставлена задача – захватить Часов Яр до 9 мая, они эту задачу не выполнят, потому что украинские защитники стоят, как скалы, на своих позициях. Наши операторы дронов заранее обнаруживают врага, передают информацию артиллерии, соответственно, захватчик уничтожается еще на подступах, не имея возможности зайти на позиции наших ребят", – прокомментировал Дмитрий Кожубенко.

Как добавляет Кожубенко, армия РФ привлекла десантно-штурмовые войска, являющиеся одними из наиболее боеспособных подразделений.

"Непосредственно на нашем направлении враг применяет разведывательные подразделения и подразделения специального назначения. Также у них есть такие подразделения как "Шторм Z", "Шторм V", а это штурмовые подразделения, сформированные из заключенных, то есть аналог ЧВК "Вагнер", но государственного формата", – заметил майор НГУ.

Кожубенко отмечает, что украинским защитникам очень нужны снаряды для артиллерии, авиация, средства ПВО и РЭБ.

Ранее показали, как выглядит Часов Яр на Донбассе.

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