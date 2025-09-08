- Дата публикации
Майор-преподаватель унизил курсанта, борющегося за возвращение отца из плена
Майор-тыловик из НТУ «ХПИ» унизил курсанта, призвавшего вернуть отца из плена.
Майор из Военного института танковых войск (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», НТУ «ХПИ») унизил вышедшего на акцию поддержки военнопленных курсанта и призвал вернуть из российской неволи своего отца.
Об этом рассказал в соцсети Х пользователь с позывным «Юнкер», который представился офицером Сил обороны Иваном Галенко.
«Курсанты военного института танковых войск написали мне в ожидании помощи, поэтому прошу не игнорировать. Тыловой офицер, майор Черевко унижает перед сотней людей (ротный чат) курсанта, который вышел на акцию военнопленных, так как его отец попал в плен на Курщине», — говорится в сообщении.
К своему посту «Юнкер» добавил скриншот, на котором контакт, подписанный как Сергей Черевко, переслал фото с курсантом, державшим табличку «Курск. Верните моего папу домой», с комментарием: «Бл*дь. Что за х*ня?».
В комментариях автор добавил, что курсанты жалуются на угрозы и «совковое управление» от этого офицера.
«Ни дня не был на боевых, но учит курсантов правильно жить», — возмутился «Юнкер».
Как добавляет hromadske, в институте подтвердили, что майор Черевко проходит службу в вузе, и заверили, что начальник института уже назначил служебную проверку по этому инциденту.
Ранее сообщалось, что на Кировоградской области офицер ВСУ жестоко избил новобранца во время учений.