Майор-преподаватель унизил курсанта, борющегося за возвращение отца из плена

«Совковое управление» в вузе? / © Википедия/Corvax

Реклама

Майор из Военного института танковых войск (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», НТУ «ХПИ») унизил вышедшего на акцию поддержки военнопленных курсанта и призвал вернуть из российской неволи своего отца.

Об этом рассказал в соцсети Х пользователь с позывным «Юнкер», который представился офицером Сил обороны Иваном Галенко.

«Курсанты военного института танковых войск написали мне в ожидании помощи, поэтому прошу не игнорировать. Тыловой офицер, майор Черевко унижает перед сотней людей (ротный чат) курсанта, который вышел на акцию военнопленных, так как его отец попал в плен на Курщине», — говорится в сообщении.

Реклама

К своему посту «Юнкер» добавил скриншот, на котором контакт, подписанный как Сергей Черевко, переслал фото с курсантом, державшим табличку «Курск. Верните моего папу домой», с комментарием: «Бл*дь. Что за х*ня?».

В комментариях автор добавил, что курсанты жалуются на угрозы и «совковое управление» от этого офицера.

«Ни дня не был на боевых, но учит курсантов правильно жить», — возмутился «Юнкер».

Как добавляет hromadske, в институте подтвердили, что майор Черевко проходит службу в вузе, и заверили, что начальник института уже назначил служебную проверку по этому инциденту.

Реклама

Ранее сообщалось, что на Кировоградской области офицер ВСУ жестоко избил новобранца во время учений.