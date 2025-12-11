Майор ВСУ Карась напомнил украинцам о законном способе получить бронь от мобилизации

Майор ВСУ Евгений Карась / © скриншот с видео

Майор ВСУ и командир 413 отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась в эмоциональном комментарии призвал украинцев прекратить «философствовать» о геополитике и сосредоточиться на личной ответственности во время войны. Он резко высказался о тех, кто избегает как службы, так и рождения детей, назвав такое поведение проявлением «левых ценностей».

Об этом говорилось в комментарии военного во время беседы на Апострофе TV.

По словам Карася, часть украинцев занимает пассивную позицию: не хотят воевать, не хотят создавать семьи, но одновременно жалуются на ТЦК, мобилизацию или государственные решения.

«Я делаю свою работу и призываю других меньше размышлять и больше действовать. Если не хочешь служить — создавай семью, рожай детей. Трое детей — и человек автоматически имеет бронь. А вместо этого многие только жалуются», — подчеркнул офицер.

Карась отметил, что его знакомые уже возвращаются из-за границы именно потому, что у них есть трое детей и соответствующая бронь. По его мнению, одновременно служба и рождение детей — «нормальные и естественные вещи», которыми люди должны заниматься.

Он также раскритиковал тех, кто занимает наблюдательную позицию, надеясь, что враг их «не коснется».

«Украинцы не хотят ни размножаться, ни воевать. Вы что, поросята на убой? Вы ждете, когда враг придет и сделает с вами что угодно? Воюй или размножайся», — подытожил он.

