Майор ВСУ о поступке Гнезделова: "Это преступление, которое должно быть наказано"

Военный заявил, что все граждане должны выполнять свои обязанности и не нарушать закон.

Майор Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов заявил, что поступок Сергея Гнездилова, самовольно покинувшего воинскую часть, является преступлением, поэтому он должен понести наказание согласно законодательству Украины.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Он заявил, что Гнездилов не просто совершил преступление, но и сделал это публично.

"Нужно разобраться в некоторых вещах и четко и недвусмысленно имплементировать закон. Всем следует понимать, что поступок Сергея Гнездилова — это преступление. Это публично-демонстративное преступление, которое должно наказываться по закону. То, что совершают проповедники ухилянцев тоже преступление. Все эти преступления ведут к одному — гибели украинцев. Все эти преступления, по моему мнению, должны встретить максимальную жесткую реакцию. закон. Есть обязанность и закон, а их нужно выполнять", – подчеркнул Трегубов.

Он заявил, что все граждане должны соблюдать законы и выполнять свои обязанности.

Если тебе не нравится закон, то это твои проблемы. Если ты хочешь уйти от него, то это опять же твои проблемы. Если ты хочешь совершить преступление и нарушить закон, то добро пожаловать в тюрьму. Других вариантов у нас нет и не должно быть ", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемого в дезертирстве Гнездилова отправили в СИЗО.

Кроме того, мы ранее информировали, что подозреваемый в дезертирстве Гнездилов сделал громкое заявление в суде.

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