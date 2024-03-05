Майор жестко ответил министру на предложение отправлять на войну коррупционеров

Человек, обворовывавший армию, долго на фронт не проживет. Коррупционера там просто застрелят.

Такое мнение командир батальона "Свобода", майор Нацгвардии Петр Кузик выразил в эфире канала "Киев24"

По его словам, в зоне боевых действий от обеспечения зависит очень многое, прежде всего – жизнь воинов.

"Если есть недостача в вооружении, в системах защиты, нуждающегося в боях, если кто-то его украл, это он (коррупционер – ред.), не больше, не менее – с десяток, сотню, в зависимости от масштабов коррупции, обрек насмерть ", – объяснил майор.

Именно поэтому, считает Кузык, жизнь такой мобилизованной на фронте очень быстро оборвется.

"Его застрелят, я вам откровенно скажу", – резюмировал он.

Ранее говорилось, что в Украине определенные категории осужденных могут отправить воевать в ряды ВСУ. Речь идет, в частности, о коррупционерах.

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