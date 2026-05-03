Майские качели: куда придет летнее тепло, а где останутся заморозки

Прогноз погоды на 4 мая от Диденко и Укргидрометцентра. / © УНИАН

Реклама

В Украине первая половина недели порадует украинцев солнцем и по-настоящему летними градусами.

Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

«Погода, конечно, еще сто раз будет меняться, потому что май — не июль. Но пока прогнозирую только синоптическое завтра и только первую половину недели. Ведь именно на эти даты приходятся роскошные +23+27 градусов! И солнце», — сообщила Диденко.

Реклама

По ее прогнозу, 4 мая в понедельник погоду Украины будет определять антициклон, будет сухо и солнечно, только в Крым и Приазовье ожидается облачная погода.

Температура воздуха ночью уже будет не столь холодной, +5+11 градусов. Только на востоке и северо-востоке еще будет достаточно прохладно: +1-6 градусов.

В течение дня 4 мая в Украине температура воздуха поднимется до +19+24 градуса,

на западе и севере +23+26 градусов,

в Крыму и Приазовье холоднее всего, +9+14 градусов.

Диденко говорит, что первая половина недели будет в Украине очень теплой и преимущественно солнечной. Дожди пройдут 6,7, 8 мая в западных областях — кратковременные, с грозами.

Реклама

Погода в Киеве

4 мая в столице солнечно и 25 градусов тепла.

Порогноз от Укргидрометцентра

Украинский гидрометеорологический центр также дал прогноз на понедельник, 4 мая.

Завтра ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части — северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Реклама

Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла (на востоке страны 1-6 ° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3 °); днем 14-19° тепла, на западе и севере страны 20-25°.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в мае.

Новости партнеров