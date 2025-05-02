Майские погодные качели: синоптик удивил прогнозом на выходные

Прогноз погоды на 3 и 4 мая / © pixabay.com

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Погода в Украине 3 и 4 мая будет неустойчиво. Синоптики прогнозируют поступление теплого и влажного воздуха с юго-запада Европы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 3 мая

В субботу, 3 мая, погода будет существенно отличаться по регионам. На западе страны утром и днем пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны интенсивные ливни с градом и шквалами до 20 м/с. Ночью температура опустится до +7…+12 °С, а днем воздух прогреется до +20…+25 °С.

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На севере Украины ночью осадков не ожидается, но днем местами пройдут грозы с порывами ветра до 20 м/с. Ночные показатели термометра составят +2…+7 °С, а в Сумской области на поверхности почвы возможны слабые заморозки до -3 °С. Днем воздух прогреется до +18…+23 °С.

В центральных регионах будет преобладать переменная облачность без осадков, однако ночью на почве местами могут наблюдаться заморозки до -3 °С. Днем ветер усилится до 14 м/с, а температура достигнет +19…+24 °С.

На юге и в Крыму ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне +4…+9 °С, а днем воздух прогреется до +18…+23 °С.

Восточные области встретят выходные переменной облачностью без дождей. Ночью здесь возможны заморозки до -5 °С на поверхности почвы, а днем температура поднимется до +17…+22 °С. Ветер будет слабым, но в день усилится до 10 м/с.

Погода в Украине 4 мая

В воскресенье погода в Украине будет оставаться неустойчивой, особенно в западных и северных регионах, где ожидаются грозы со шквалами и градом. Зато на юге и востоке будет преобладать сухая и теплая погода, хотя местами также возможны порывы ветра.

На западе страны ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем погода станет более непредсказуемой. Во многих районах ожидаются ливни, в некоторых местах — с градом и шквалами до 20 м/с. Температура ночью составит +9…+14 °С, днем прогреется до +18…+23 °С, а на Прикарпатье и Буковине будет еще теплее — до +28 °С.

Северные области также подвергнутся воздействию неблагоприятных погодных условий. Днем и вечером здесь пройдут умеренные, а местами и сильные дожди с грозами, градом и резким усилением ветра до 22 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне +7…+12 °С, а днем существенно потеплеет — до +22…+27 °С.

В центральной части Украины будет преобладать переменная облачность без осадков, но вечером на западе Кировоградской и Черкасской областей могут пройти грозовые дожди. Ветер будет южным с порывами до 20 м/с. Ночные температуры составят +7…+12 °С, а днем воздух прогреется до +22…+27 °С.

На юге и в Крыму ожидается почти безоблачная погода без осадков, лишь вечером на севере Одесской области возможны локальные грозы. Ветер будет достаточно сильным — до 20 м/с в порывах. Ночью термометры покажут +6…+11 °С, а днем — +19…+24 °С.

Восточные области встретят воскресенье без осадков, но с умеренным ветром, который в Харьковской области днем может усиливаться до 20 м/с. Ночные температуры составят +6…+11 °С, а днем воздух прогреется до +20…+25 °С.

Напомним, синоптики ошарашили прогнозом на май.