Майские праздники 2026: стало известно, будут ли иметь украинцы дополнительные выходные

Май. / © Фото из открытых источников

Реклама

Ранее май в Украине начинался с длинных выходных, но привычный календарь изменился за последние несколько лет. И в 2026-м ситуация остается такой же: официальные дополнительные выходные на майские праздники не предусмотрены, а график работы будет зависеть от общих правил трудового режима.

Как будут работать в мае в праздничные дни, читайте в материале ТСН.ua.

Хотя в мае есть государственные праздники, но дополнительные выходные и правило переноса выходного, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, во время военного положения не предусматриваются. Ведь действует специальный режим организации труда, который может изменять или отменять отдельные нормы трудового законодательства по отношению к праздничным и нерабочим дням.

Реклама

Для большинства работников график будет зависеть от стандартного режима работы — суббота и воскресенье остаются обычными выходными — если это предусмотрено рабочим графиком.

В этом году на май в Украине пришлись три праздника на государственном уровне:

1 мая (пятница) — День труда;

8 мая (пятница) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;

31 мая (воскресенье) — Троица

1 и 8 мая приходятся на пятницу и будут рабочими. 31 мая — это воскресенье, а потому будет выходным днем. Впрочем, 1 июня уже рабочий день — хотя до войны понедельник автоматически становился дополнительным днем отдыха.

Заметим, что работодатели в частном секторе имеют право предоставить сотрудникам выходной в эти дни. Но никакого юридического обязательства делать это нет — решение остается на усмотрение руководства отдельной компании.

Реклама

Новости партнеров