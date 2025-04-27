Майские выходные: сколько дней отдыха ждет украинцев

Календарь / © Pixabay

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В мае 2025 года украинцы не смогут воспользоваться дополнительными выходными, поскольку в соответствии с действующим законодательством эти выходные отменены из-за военного положения. В результате месяц будет состоять из 22 рабочих дней и 9 выходных.

Об этом пишет Коротко про.

Традиционно в Украине в мае отмечают два важных праздника: 1 мая — День труда и 8 мая — День памяти и победы над нацизмом. Однако из-за введения военного положения в связи с российским вторжением действуют определенные ограничения, касающиеся выходных дней.

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По нормам Кодекса законов о труде Украины, если праздник выпадает на выходной день, следующий понедельник автоматически объявляется нерабочим. Однако в связи с действием военного положения, введенного в стране после агрессии России, этот механизм прекращения выходных временно не работает. То есть дополнительных выходных в мае не будет.

Работодатели имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные дни на праздничные даты. Поэтому в зависимости от политики компании возможно предоставление работникам нескольких выходных, даже если они не предусмотрены законом. Также могут быть учтены и другие факторы, в частности индивидуальные соглашения или договоренности между работниками и работодателями.

Напомним, ранее мы писали о календаре посевов на май 2025 года, о благоприятных и неблагоприятных днях для работы в саду.