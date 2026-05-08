Майские выплаты для пенсионеров: кто имеет право на денежную помощь и льготы

Пенсионные выплаты

Граждане с солидным трудовым багажом имеют законное право на дополнительные государственные гарантии. Речь идет о разных типах социальных льгот и помощи. Их получают люди со званием ветерана труда.

Об этом пишет «24 канал».

Кто может получить статус ветерана труда?

Однако не каждое лицо, имеющее значительный стаж, может на него рассчитывать, о чем идет речь в законе Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других престарелых».

Ветераном труда может быть человек, отвечающий по меньшей мере одному критерию:

имеет государственную награду СССР в виде медали «Ветеран труда»;

является лицом с инвалидностью I или II группы, которая получила не менее 15 лет стажа и уже получает пенсию;

имеет общий трудовой стаж — не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, но при этом уже находится на пенсии;

работало в тяжелых или вредных условиях;

около 25-30 лет для женщин и 30-35 лет для мужчин.

В Запорожском городском совете рассказали, какие документы нужны, чтобы получить статус «ветерана труда». Согласно информации, следует предоставить соответствующее заявление, паспорт и его копию, пенсионное удостоверение (оригинал и копия), фотографию 3×4, справку об общем трудовом стаже, выписку из реестра территориального общества и копию ИНН.

Документы можно предоставить не только лично. Это может сделать представителя с доверенностью или законным покровителем человека.

Решение о предоставлении статуса принимается не сразу. Это происходит в течение 30 дней. В частности, услуга является бесплатной.

Следует отметить, что для военных, полицейских, спасателей и других служащих стаж подтверждает Пенсионный фонд в виде специальной справки.

В Департаменте социальной защиты населения Сумщины рассказали, какие льготы могут получить ветераны труда:

Пользование (именно при выходе на пенсию или даже смене места работы) поликлиниками, к которым они были прикреплены. Первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов). Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением и компенсацию стоимости самостоятельного лечения такого типа. Ежегодное медицинское обследование, а также диспансеризация. Первоочередное обслуживание в лечебно профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация. Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, получение дополнительного отпуска (но без сохранения зарплаты) сроком до двух недель в год. Преимущественное право на обеспечение жилой площадью для нуждающихся в улучшении жилищных условий и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение этих людей топливом. Первоочередное получение ссуды на индивидуальное (или кооперативное) жилищное строительство (однако с погашением ссуды в течение 10 лет). Преимущественное право на вступление в садоводческие общества, кооперативов. Преимущественное право на установку домашних телефонов. Освобождение от уплаты налога за землю.

Любопытно! Процедура присвоения звания предполагает присвоение нагрудного знака.

Что еще следует знать о стаже?

Украинцы могут получить денежную доплату за стаж, превышающий установленный минимум. Если пенсия была оформлена до октября 2011, то доплата начинает начисляться за стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если пенсию оформили позже, то речь идет о возрасте более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За каждый полный год сверхурочного стажа прибавляют 1% к пенсии. Но он не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В то же время эксперт Сергей Коробкин отмечал, что украинцы могут докупить стаж. Но нужно сравнить все плюсы и минусы этого решения.

Согласно словам эксперта, все зависит от индивидуальных факторов. Речь идет об общем количестве стажа и возрасте человека.

