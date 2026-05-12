Майские заморозки могут уничтожить урожай абрикосов и персиков: насколько взлетят цены

Абрикосы

В Украине майские заморозки могут нанести серьезный удар по урожаю ранних косточковых культур. Больше всего под угрозой оказались абрикосы и персики.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, часть урожая уже потеряна из-за неблагоприятных погодных условий. Потери превышают 50%. Марчук предупредил, что при новых заморозках аграрии могут потерять до 100% урожая ранних косточковых культур.

«Уже можно говорить, что мы будем импортны от абрикосов и персиков. В меньшей степени черешни и вишни», — объяснил он.

В то же время черешню, отмечает он, пока удалось сохранить.

По прогнозу эксперта, в этом сезоне цены на косточковые фрукты могут вырасти, по меньшей мере, на 30%.

Весенние заморозки в Украине серьезно повредили урожай фруктов, ягод и части овощей. Больше всего пострадали абрикосы, персики, вишни и виноградники. В Киевской и Черкасской областях почти полностью погибла ранняя клубника, а в Кировоградской области морозы уничтожили урожай ранних арбузов. Из-за теплой зимы растения рано начали вегетацию, поэтому дальнейшее похолодание повредило молодые побеги и цветы. Аграрии прогнозируют меньший урожай и возможное удорожание фруктов и ягод, однако критический дефицит продуктов не ожидается благодаря импорту.

