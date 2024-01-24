Мазепа сделал громкое заявление после освобождения под залог: кому пригрозил и кого поблагодарил

Бизнесмен считает, что нужно внести изменения в законодательство, чтобы оградить украинских предпринимателей от необоснованного давления.

Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа высказал свою позицию после ухода из-под стражи под залог в 21 миллион гривен. В своем заявлении он отверг обвинения в свой адрес и выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за принятые решения о давлении на бизнес.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отвергаю все обвинения, которые пытаются предъявить мне люди с советским менталитетом, временно занимающие должности в наших правоохранительных органах", — заявил Мазепа.

Он отметил, что не полностью удовлетворен решением Апелляционного суда, но выразил благодарность судьям за возможность "продолжить борьбу за справедливость в нормальных условиях, что гарантирует принцип состязательности судебного процесса".

Мазепа также выразил благодарность бизнесу и общественности за поддержку, но возмутился действиями представителей Госбюро расследований и Офиса генерального прокурора. Он обвинил их в восстановлении практик давления и рэкета, характерных для 90-х годов прошлого столетия.

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“Я понимаю, что у нас будет много работы. Во-первых, нужно очистить правоохранительные органы от вымогателей. Во-вторых, совместно с властью и бизнесом необходимо внести изменения в законодательство, чтобы оградить украинских предпринимателей от необоснованного давления”, — отметил Мазепа.

Бизнесмен призвал всех предпринимателей и экспертов принять участие в разработке соответствующего документа.

Дело Мазепы – что известно

18 января Игоря Мазепу задержали в 15:00 во время пересечения украинско-польской границы, а в компании прошли обыски. Впоследствии стало известно, что сотрудники ДБР задержали Юрия Мазепу – брата владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

По версии следствия, бизнесмен является организатором схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 га стоимостью более 20 млн. грн.

В Concorde Capital сообщили, что правоохранители потребуют для Мазепы избрания меры пресечения с возможностью внесения 700 млн грн залога.

Сам Игорь Мазепа заявил, что не понимает сути обвинений ДБР против него — "никому никаких государственных участков не выделял".

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