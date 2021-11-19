"Мажор" на Infiniti, нетрезвый правоохранитель и водитель под наркотиками: резонансные ДТП осени, которые взбудоражили общественность

"Мажор" на Infiniti, нетрезвый правоохранитель и водитель под наркотиками: резонансные ДТП осени, которые взбудоражили общественность

В Харькове за 2 месяца осени произошло несколько резонансных ДТП.

В последнее время Харьков окрестили "столицей ДТП". Здесь каждый день фиксируют ДТП, которых можно было бы избежать. Водители не тормозят и сбивают пешеходов на "зебрах", ездят без прав и нетрезвыми.

ТСН.ua собрал резонансные ДТП в Харькове этой осенью, которые шокировали общественность и вызвали оживленное обсуждение в Сети.

ДТП с "мажором" на Infinity на проспекте Гагарина

В Харькове вечером 26 октября произошло смертельное ДТП. Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Виновник ДТП – 16-летний Николай. Ранее он уже привлекал внимание полиции тем, что стрелял из оружия по людям, а за два месяца до ДТП его остановили за вождение без прав.

По предварительным данным, легковушка двигалась на скорости более 100 километров в час. Удар был такой силы, что оба транспортных средства после столкновения пролетели десятки метров, снося во время движения рекламные борды и столбы. Обломки от удара попали также на припаркованный на обочине автомобиль Skoda. В момент аварии оба водителя были трезвыми.

В результате ДТП авто буквально превратились в кучу металла. Из изуродованного Chevrolet спасателям пришлось вырезать тело водителя.

От столкновения двух автомобилей на месте погиб 58-летний мужчина. Еще трое пассажиров Infiniti — два 19-летних парня и 16-летняя девушка — попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Они находились в реанимации.

Сейчас идет суд над 16-летним водителем.

Событие произошло на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской 11 ноября. Водитель автомобиля Land Cruiser сбил двух 13-летних подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Водитель внедорожника, не сбавляя скорости, въехал в толпу людей, которые пересекали проезжую часть. После того, как водитель сбил пешеходов, одного из них он тянул под собой несколько десятков метров.

Попавшие под колеса подростки получили сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Пострадавшей девушке медики зашили рану на голове.

Экспертиза выяснила, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Новости Украины: в Харькове водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе людей

ДТП с нетрезвым водителем Mitsubishi, устроившим массовую автотрощу

15 ноября в Харькове произошла массовая автоавария которую устроил нетрезвый правоохранитель. В результате три человека получили травмы.

Водитель Mitsubishi сначала врезался в одну легковушку и пытался убежать. Когда водитель пострадавшего авто бросился за нарушителем, тот только нажал на газ. На скорости он не справился с управлением и врезался поочередно еще в две машины.

Как сообщили в ДБР, экспертиза показала в его крови более 2,5 промилле алкоголя. А это в 13 раз превышает допустимую норму.

Впрочем, о подозрении правоохранителю до сих пор не сообщили. Ждут заключения медиков о степени тяжести потерпевшего — от этого зависит, грозит ли полицейскому заключение или он состоится штрафом в 17 тысяч гривен.

ДТП в Харькове: водитель Mitsubishi устроил массовую автотрощу – правда ли авто вел правоохранитель

ДТП с мальчиком на "зебре" на Пушкинской

17 ноября на улице Пушкинской в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП с участием пешехода.

Ребенок переходил дорогу, и его пропустили несколько авто, тогда как одно, не тормозя, влетело в мальчика. Он в последний момент пыталась отпрыгнуть, но ему не удалось.

Ботинки сбитого ребенка улетели на несколько метров. Пострадавший мальчик, тоже отлетевший на несколько метров, смог подняться на ноги.

Продолжается расследование.

Неутешительная статистика

Статистику ДТП с начала года на территории Харькова и ТСН.ua озвучили в пресс-службе патрульной полиции.

"С 1 января по 16 ноября 2021 года на территории Харькова и Харьковской области произошло 325 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения и 293 ДТП с участием водителей, отказавшихся от прохождения проверки на состояние опьянения.

За этот период патрульные вынесли 4316 постановлений об административных правонарушениях по факту управления транспортным транспортом без соответствующей категории", — рассказали ТСН.ua в патрульной полиции области.

Напомним, что в Харькове водитель Volkswagen Passat сбил стоящих на "островке безопасности" пешеходов. В результате три человека пострадали среди них 9-летний мальчик.

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