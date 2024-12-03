"Мажорное" ДТП в Днепре: в Сети – скандал! Кто на самом деле был за рулем авто

Скандал со многими вопросами! Авария, унесшая жизнь 10-летней девочки в Днепре, подняла насилие в социальных сетях.. рассказала в эксклюзиве TSN.UА Людмила Труфин.

Смертельное ДТП в Днепре

1 декабря Украину всколыхнула новость о жутком событии, которое произошло в Днепре Поздним вечером в этот день автомобиль BMW влетел в Ford, который совершал разворот. крайне тяжелом состоянии в больнице. массиве "Красный камень" сначала сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла около 19:45., был виден разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. отлетел от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, улетела на 100 метров после столкновения.

Первое заявление полиции

В тот же день поздно вечером в полиции Днепропетровской области сообщили, что ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат". По предварительной информации, водитель BMW столкнулся с Ford, который разворачивался на набережной. и еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили тяжелые телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу.

Что известно о погибшей девочке

Тогда в сети появилась информация, что погибла девочка — дочь военнослужащего. Она училась в 96-й школе на "Красном камне" в Днепре. первых дней воюет на фронте”

Кто сбил ребенка в Днепре

Пока в полиции в течение нескольких часов официально не комментировали аварию, в Сети нашли вероятного водителя BMW за "элитным" номерным знаком авто с четырьмя семерками. Молодой парень активно ведет страницу в TikTok. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

Кстати, по данным Сервисного центра МВД, такой "элитный" номерной знак стоит 96 тысяч гривен. Это самая дорогая комбинация в категории "четыре одинаковых цифр". и даже не имел законного права садиться за руль. связями покрывает сына. Вот что о подозреваемом пишут местные СМИ:

"Примечательно, что это не первый раз, когда юный подонок демонстрирует дерзкое неуважение к законам и человеческой жизни. Ранее папин сынок уже фигурировал в дорожно-транспортном происшествии: летом он сбил девушек на пешеходном переходе близ ЦУМа и покинул место происшествия, однако тогда дело было квалифицировано. только как административное нарушение. Из чего представитель «золотой молодежи» только посмеивался у себя на странице".

В Сети опубликовали видео, где видно, как в центре Днепра 25 августа 2024 года BMW сбивает двух человек на переходе и уезжает с места происшествия.

Реакция Жорина

Ситуация, откровенно, возмущает. Не сдержался и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Что касается ДТП в Днепре и всех подобных ситуаций. Задержать, дать п**ды, отправить отбывать наказание по полной — таким должен быть план действий. А не развозить сейчас сопли о "неизвестно, кто был за рулем". Пока "малолетнее чмо" не свалит с страны или родители не заплатят всем, чтобы отмазать его без последствий".

Второе заявление полиции

2 декабря в полиции Днепра обновили информацию о смертельном ДТП. Там сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения, а парень 2007 года, о котором все писали, якобы был пассажиром.

"В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе генетически-молекулярный, для того, чтобы эта информация была стопроцентной. В Сети начала распространяться определенная информация. Полиция должна проверить все, что можно, для того, чтобы и у общества, и у потерпевшей стороны не было никаких мнений относительно того, что за рулем мог быть кто-то другой".

По предварительной информации, водитель и пассажир BMW были трезвыми. В Сети также публикуют информацию о парне 2005 года рождения, который, по данным полиции, был за рулем автомобиля.

Два подозрения

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 19-летнему парню сообщили о подозрении. По данным следствия, он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford.Автомобили BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. .

"В рамках расследования уголовного производства полиция установила маршрут движения автомобиля BMW к совершению смертельной аварии. Также установлены видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, среди которых — молекулярно-генетическая. Следователи направили в суд ходатайство по избранию подозреваемому. меры пресечения в виде содержания под стражей. грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Что известно о пострадавших

В областной детской больнице журналистам сообщили, что старшая находится в крайне тяжелом состоянии. У нее тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа. ушиб обоих легких, множественные переломы ребер и разрыв легких, подкапсульный разрыв селезенки и тяжелый перелом правого бедра. 11-летняя девочка, по словам врачей, более стабильна. рулем Ford, не сообщается. Накануне стало также известно, что пострадавшим сестрам срочно нужны доноры. Всех желающих призывают сдавать кровь в 16-й городской больнице в Днепре.

Автомобиль BMW на очень высокой скорости протаранил автомобиль FORD, в которой домой возвращалась семья из 2 взрослых и 3х девочек,, 11 и 13 лет. На месте мгновенно погибла 10-летняя девочка Миланка, наше солнышко... Отец Миланы защищает нашу страну с 2022 года Еще 4 человека, которые были в машине, получили сильные повреждения. операций и реабилитации: сломанные тазовые кости, ребра, ушиб внутренних органов. (отцы девушек Саша и Алла) тоже госпитализированы в больнице. трагедия двух семей!!! Столько горя и боли…"

Что известно о погибшей

Молодой человек, совершивший ДТП, сядет за решетку максимум на 8 лет, а жизнь погибшей 10-летней девочки уже не вернуть. Отец этого ребенка с первых дней войны защищает нашу страну, а тем временем его ребенка не стало... сети появилось сообщение, просто не укладывающееся в голове.

"История с аварией в Днепре, в которой погибла 10-летняя, девочка продолжается. На сегодняшний день старший следователь, ведущий это дело, а именно Неборачко Александр Валерьевич, не принял родителей погибшей Миланы. Два часа ожидания и следователь без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание".

То есть, человек, который защищает нас от россиян и потерял собственного ребенка, не заслуживает внимания?, отца действительно вызвали для опроса, и он около 30 минут ждал перед кабинетом, пока следователь завершит Предыдущую работу После этого отца опросили, признали потерпевшим и отпустили пока неизвестные.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В Днепре! За рулем был несовершеннолетний мажор?! Жуткие детали о водителе!"

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