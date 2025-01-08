Мазут из Черного моря приближается к Одесщине: когда ждать загрязнения

В результате аварии российских танкеров в Черное море попал мазут, и по прогнозам, он может добраться до побережья Одесщины уже в ближайшие недели, а в некоторых случаях даже на днях.

Об этом сообщил эколог Владислав Балинский.

Он рассказал, что сроки, когда загрязнение может добраться до Одесской области, зависят от температуры воды и направления ветра. Наблюдая за движением мазутного пятна у крымского побережья, можно заключить, что это произойдет в ближайшее время.

"Через несколько дней после аварии, исходя из прогнозов погоды Windy (направление ветра), я предусмотрел, что следующая очередь загрязнения – побережье Керченского полуострова Крыма. Уже через неделю это подтвердилось из крымских пабликов", — написал он.

По его словам, о возможности загрязнения в Одессе это может произойти после повышения температуры воды, ближе к апрелю или маю. Однако, наблюдая за динамикой загрязнения на крымском побережье, уже сейчас можно предположить, что это произойдет гораздо раньше.

Напомним, в субботу, 4 января, из-за значительного загрязнения мазутом побережья близ Севастополя во временно оккупированном Крыму объявлено чрезвычайное положение регионального масштаба. Уже пятна мазута, вылившегося в Черное море после крушения российских танкеров в Керченском проливе, достигли еще трех курортных мест в Крыму.

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