Мазут из российских танкеров достиг берегов Азовского моря: есть ли угроза для Мариуполя

Снимки спутника Sentinel-2 показали наличие большого пятна нефтепродуктов в Азовском море, площадь которого составляет 300 кв. км.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет и Центр журналистских расследований.

оккупанты ранее сообщили о загрязнении побережья оккупированного Бердянска площадью более 14 км. Из-за течений и ветра мазут может двигаться на запад, приближаясь к Мариуполю.

Напомним, в Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошли аварии двух российских танкеров, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате в море попало около 4300 тонн мазута. Оккупанты до сих пор не могут ликвидировать последствия загрязнения.

Также мы писали о том, что в России произошла экологическая катастрофа из-за аварии танкеров в Черном море. Жители Краснодарского края РФ снимали видео с большим количеством нефтепродуктов на берегу. Черное пятно растянулось на десятки километров.

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