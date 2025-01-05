Мазут из российских танкеров расплывается по побережью Крыма: фото

Пятна мазута, который вылился в Черное море после крушения российских танкеров в Керченском проливе, достигли еще трех курортных мест в Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

На снимках, сделанных 4 января, видно, что пленка мазута появилась у побережья Феодосии, Алушты и Судака.

Фото: Крымский ветер

В частности, пленка мазута появилась на поверхности моря у Феодосии и мыса Такиль (восточная часть полуострова, к югу от Керчи). Также загрязнение видно на большом участке от поселка Партенит до Судака.

Фото: Крымский ветер

Опубликованные снимки дают представление только о поверхностном загрязнении, а есть ли мазут в районе этих курортов и на глубине – не понятно.

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Мазут марки М100, вылившийся из танкеров после катастрофы, при зимних температурах застывает и тонет. Всплывать он начнет уже летом, когда температура достигнет 25 градусов. До такой температуры летом Черное море прогревается на глубине 15-20 метров.

Напомним, в субботу, 4 января, из-за значительного загрязнения мазутом побережья близ Севастополя во временно оккупированном Крыму объявлено чрезвычайное положение регионального масштаба.

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