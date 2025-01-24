Мазут уже добрался до берегов Одесской области: что известно о катастрофе

Экологическая катастрофа в Черном море станет очередным отрицательным и существенным весомым дополнением к постепенной гибели жизни.

Черное море снова переживает экологическую катастрофу. После штормов мазут, вылившийся после аварии российских танкеров в Керченском проливе, достиг берегов Одесской области.

Об этом сообщил ученый Иван Русев.

После сильных штормов на песчаной пересыпи возле рекреационной зоны "Катранка", которая находится вблизи Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы", обнаружен вылив мазута. Он попал в море после аварии российских танкеров в Керченском проливе.

"Я писал, что последствия таких экологических катастроф не имеют границ и что тысячи тонн мазута, попавших в море, вызовут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия. Позже мы писали, что нашли птицу в мазуте и направили ее на исследование в Украинский Центр экологии моря, чтобы выявить связи с мазутом в Черном море после аварии, но его руководитель Коморин В. отказался взять ее на исследование, опасаясь птичьего гриппа или чего-то другого", — говорится в сообщении.

Ученый отметил, что экологическая катастрофа в Черном море "станет очередным негативным и существенным весомым приложением к постепенной гибели жизни в Черном море".

"Сейчас команда нацпарка проводит обследование различных участков пересыпи и наша администрация нацпарка еще будет информировать о масштабах загрязнения", — отметил Русев.

Напомним, ранее в ВМС сообщалось, что мазут из российских танкеров может достичь побережья Одессы и Николаева.

Читайте также: