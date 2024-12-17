Мазутом залитое побережье: последствия крушения российских танкеров сняли на видео

На кадрах видны огромные черные пятна мазута, а также загрязненная птица, которая не может взлететь.

После крушения российских нефтяных танкеров у Керченского пролива, на побережьях Черного и Азовского морей фиксируются выбросы мазута.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко опубликовал видео с последствиями затопления российских танкеров.

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"На побережье Черного и Азовского морей с российской стороны напротив полуострова Крым местные фиксируют выбросы мазута", – говорится в заявлении чиновника.

По его словам, такие выбросы будут длиться долго.

"Просто мазут по плотности на дне и будет выбрасываться на поверхность частями, что почти делает невозможной ликвидацию экологических последствий быстро", — объяснил Андрющенко.

На опубликованных в его телеграм-канале видео видны огромные черные пятна мазута на берегу, а также загрязненная выбросами птица, которая не может взлететь.

Катастрофа российских танкеров возле Керчи: зафиксированы выбросы мазута

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе затонули два российских танкера, которые могли перевозить более 4000 т мазута. В частности, одно из судов разорвало пополам, есть погибшие. Утечка нефтепродукта может повлечь за собой экологическую катастрофу.

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