McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновляет работу в Тернополе и Борисполе

В Тернополе и Борисполе будут доступны все способы заказа.

McDonald's 25 октября открыл еще пять заведений в Киеве и возобновил работу в Тернополе и Борисполе.

Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе сети.

Так, в г. Тернополь заведение открыло свои двери на ул. Гетьмана И.Мазепы, 30, в г. Борисполь по ул. Киевский Путь, 67

В Киеве начинают работать еще пять заведений: на ул. Б. Хмельницкого, 40/25, ул. Берковецкой, 6-д, просп. Правды, 47, ул. Николая Лаврухина, 4а и пл. Вокзальной, 2.

"Для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны McDonald's, чтобы отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв. Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу доставки, чтобы избежать скоплений или очередей при открытии", – говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 25 октября в столице уже работает 32 заведения McDonald's.

Стоит отметить, что 18 октября стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла четыре заведения во Львове.

Напомним, 24 февраля, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, McDonald's полностью приостановил работу своих ресторанов в Украине. В августе стало известно, что McDonald's возобновляет работу в Украине, но не повсюду.

Решение было принято после длительных консультаций и обсуждений с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой сотрудников вернуться к работе.

В Киеве сеть заведений быстрого питания McDonald's возобновила работу 20 сентября.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно на официальном сайте McDonald's в Украине и в мобильном приложении McDonald's.

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