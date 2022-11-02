McDonald's возобновил работу в Ивано-Франковске и продолжил открытие заведений в Киевской области

Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

2 ноября McDonald's снова открылся в Ивано-Франковске.

Как сообщили в пресс-службе сети, заведение возобновило работу на ул. Миколайчука Ивана, 2

Также открытия продолжаются в Киевской области: теперь McDonald's работает в Белой Церкви по просп. Независимости и в Броварах по ул. Киевской, 239.

Рестораны работают с 09:00 до 21:00, но в случае воздушной тревоги закрываются. Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе. Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день. Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Также читайте McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновляет работу в Тернополе и Борисполе

Напомним, 24 февраля, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, McDonald's полностью приостановил работу своих ресторанов в Украине. В августе стало известно, что McDonald's возобновляет работу в Украине, но не повсюду.

Решение было принято после длительных консультаций и обсуждений с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой сотрудников вернуться к работе.

В Киеве сеть заведений быстрого питания McDonald's возобновила работу 20 сентября.

Стоит отметить, что 18 октября стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла четыре заведения во Львове. 25 октября McDonald's открыл еще пять заведений в Киеве и возобновил работу в Тернополе и Борисполе.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно на официальном сайте McDonald's в Украине и в мобильном приложении McDonald's.

Читайте также: