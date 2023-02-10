Мчались и наехали на "сюрприз" сапера: ВСУ показали, как БМП оккупантов подорвалась на мине (видео)

Оккупанты наехали на мину, заложенную сапером из 36 ОБрМП.

Боевая машина пехоты оккупантов подрывалась на мине, установленной украинским морским пехотинцем.

Соответствующее видео опубликовала 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского на своей странице в Facebook.

На ролике заметно, как вражеская БМП несется по дороге, наезжает на мину, после чего происходит взрыв и машина загорается и съезжает на обочину.

"Удачи!" — пожелал оккупантам сапер 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая "презент" для российской техники…", — говорится в сообщении украинских военных.

Напомним, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общие боевые потери противника за период полномасштабного вторжения составляют 135 740 человек.

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