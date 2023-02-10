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Мчались и наехали на "сюрприз" сапера: ВСУ показали, как БМП оккупантов подорвалась на мине (видео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1800
Время на прочтение
1 мин
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Мчались и наехали на "сюрприз" сапера: ВСУ показали, как БМП оккупантов подорвалась на мине (видео)

БМП россиян наехала на мину, скриншот с видео

Оккупанты наехали на мину, заложенную сапером из 36 ОБрМП.

Боевая машина пехоты оккупантов подрывалась на мине, установленной украинским морским пехотинцем.

Соответствующее видео опубликовала 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского на своей странице в Facebook.

На ролике заметно, как вражеская БМП несется по дороге, наезжает на мину, после чего происходит взрыв и машина загорается и съезжает на обочину.

"Удачи!" — пожелал оккупантам сапер 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, закладывая "презент" для российской техники…", — говорится в сообщении украинских военных.

Напомним, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат. Общие боевые потери противника за период полномасштабного вторжения составляют 135 740 человек.

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Дата публикации
Просмотры
1800
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