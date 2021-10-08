Мецгеру вручили новое подозрение по делу о нападении на журналистов: прокуратура будет просить суд об аресте

Его подозревают в ограничении передвижения журналистов.
Председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру вручили новую подозрение по делу нападения на журналистов программы "Схемы".
Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет РБК-Украина.
По ее словам, прокуратура будет просить суд отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест.
Кроме того, сегодня Мецгеру вручили еще одну подозрение — по ч.2 ст. 146 УК.
"Они не позволяли журналистам выйти из кабинета. После обработки восстановленного видео следствие усматривает в действиях руководства банка еще и признаки такого уголовного преступления", — отметила Максимец.
Напомним:
- В программе "Схемы" появилось расследования о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбассе и платит налоги боевикам.
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования.