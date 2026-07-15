Мечта о собственных ракетах Patriot отменяется?: эксперт назвал деталь, которую невозможно сделать в Украине

Ключевые компоненты ракет для Patriot в настоящее время невозможно производить в Украине.

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У Украины есть все шансы начать сбор зенитных ракет для систем ПВО Patriot уже к концу этого года. Однако о полноценном отечественном производстве пока речь не идет из-за отсутствия критически важных технологий и компонентов.

Об этом рассказал военный аналитик и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в комментарии для "Киев24".

Почему невозможно полностью локализовать производство

По словам эксперта, главная проблема заключается в скорости поставки ключевых комплектующих из Соединенных Штатов Америки. На борту каждой ракеты установлен специальный минирадар, который Украина пока не способна производить самостоятельно.

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Аналитик сомневается, что в нашем государстве удастся локализовать производство этих сложнейших радиолокационных систем.

Монополия Boeing и уязвимость заводов

Производством таких радаров без всякой альтернативы занимается только американская компания Boeing, и больше никто в мире их не производит. Еще одним препятствием является изготовление твердотопливных двигателей, ведь такие заводы нуждаются в огромных площадях. Разместить подобные промышленные объекты в Украине под постоянной угрозой российских ударов баллистическими ракетами очень сложно.

«Но если речь идет о сборе, то есть, если нам будут поставлять комплектующие и мы будем их собирать в Украине, так до конца года это абсолютно реально сделать», — подчеркнул Павел Нарожный.

Закроют ли эти ракеты небо Украины

Именно из-за узкого места с поставкой радаров и двигателей от западных партнеров общие объемы производства будут существенно ограничены. Эксперт имеет большие сомнения, что в следующем году Украина сможет получить действительно большое количество ракет.

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Так что даже после успешного запуска процесса сбора этих боеприпасов вряд ли хватит, чтобы полностью перекрыть все неотложные потребности украинской противовоздушной обороны.

Напомним, в то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность производить ракеты в американские системы противовоздушной обороны Patriot. По словам главы государства, Украина сейчас работает над развитием антибалистической защиты сразу по трем направлениям.

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