Мечта Путина — втянуть НАТО в войну и сдаться в плен: эксперт о последней надежде Кремля

Мечта Путина – втянуть НАТО в эту войну, чтобы объявить войну и тут же сесть за стол переговоров и, условно говоря, сдаться в плен. Это поможет Путину возвратиться на мировой Олимп политики. Сегодня РФ стоит на строчке стран среднего мира, но не тех стран, которые вершят судьбы мира.

Об этом в интервью "УНИАН" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня Путин вынужден говорить о том, что если будут переговоры, то с президентом Зеленским. А если он втягивает в войну НАТО, тогда переговоры будут с Джо Байденом. Что делает Путин тогда? Опять становится мировым лидером, чего не могут допустить США. Одна из геополитических целей этой войны – полностью выбить Россию из мирового Олимпа", – говорит эксперт.

По словам Жданова, Путину нужен переговорный процесс на уровне мировых лидеров Байдена, Шольца, Макрона. Но он этого не добьется.

"Иначе бы эта война не затевалась. Если Путин этого добьется, то США проиграли войну. Надо четко понимать, что война идет в двух плоскостях. Мы сражаемся за свою свободу, независимость, территориальную целостность и будущее наших поколений. США и страны-партнеры воюют за новый миропорядок, не предусматривающий РФ как страну, влияющую на мировые процессы. Поэтому я всегда уверенно говорю, что мероприятие не может нас бросить", — подытожил он.

Переговоры Украины с РФ

31 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей". По мнению российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, Путин отчаянно хочет переговоров, поскольку сейчас ситуация разворачивается отнюдь не в его пользу.

В свою очередь, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока его президентом является Владимир Путин.

По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, говорить о возможности начала переговоров с Россией можно тогда, когда оккупанты покинут незаконно захваченные украинские земли.

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