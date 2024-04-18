Мечтает о возвращении на фронт: "герой СВО" рассказал о ранении и потере руки в Украине (видео)

Зомбированного путиниста не остановило даже то, что он уже остался калекой.
Россиянин, ранее воевавший в составе ЧВК "Вагнер", а затем подписавший контракт на 5 лет с МО РФ, поделился планами на будущее после "путешествия" в Украину. Так, у него: осколочные ранения, переломы, удалено легкое и в перспективе ампутированная рука. При этом "герой СВО" мечтает о возвращении на фронт.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Рука идет на тот свет, будут ампутироваться. Все нормально, восстановимся, вернемся назад", – говорит оккупант.
Ранее российский военный, попавший в плен в Роботино, рассказал об отношении кадыровцев и других к российским бойцам в 70-м мотострелковом полку ВС РФ.
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