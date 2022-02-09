"Мечтает стать балериной": во Львове прооперировали 7-летнюю девочку с 4 пороками сердца

Порок сердца у девочки диагностировали еще когда она была в утробе матери.

Во Львове врачи Первого медицинского объединения сделали сверхсложную операцию 7-летней девочке с тяжелыми пороками сердца.

Об этом сообщают на странице медобъединения.

7-летняя Аня из Прикарпатья больше всего мечтает стать балериной, впрочем танцевать девочка не могла из-за порока сердца, который угрожал ее жизни. Все семь лет ребенок жил с больным сердцем и постоянно принимал лекарства, он быстро уставал, а в свой возраст весил всего 17 кг.

У девочки диагностировали болезнь "Тетрада Фалло", из-за которой проявились сразу четыре порока: сужение клапана легочной артери, смещение аорты, увеличение правого желудочка, а между ним и левым желудочком – отверстие, через которое смешивается кровь.

"Половина детишек, рожденные с Тетрада Фалло, не доживают и до 5 лет. Все потому, что порок иногда слишком поздно себя проявляет. Порок у Ани обнаружили во время УЗИ, когда она была еще в лоне матери. После рождения к сердечной болезни добавились еще патология почек, мочевого пузыря и кишечная непроходимость. Последнюю устранили благодаря операции на второй день жизни малыша. Прооперировать сердце тогда помешали проблемы с почками: у Ани диагностировали инфекцию", — рассказали в медобъединении.

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Когда родители девочки узнали о приезде во Львов благотворительной миссии Novic Cardiac Alliance, они обратились за помощью. Американские кардиохирурги с львовскими коллегами с кардиохирургами Детской больницы Первого медобъединения Львова разработали для Ани программу лечения. Две недели ей стабилизировали функцию почек, а затем сделали операцию на сердце.

Вмешательство прошло удачно. Порок сердца удалось полностью устранить. Сейчас девочку готовят к выписке.

Напомним, что а последние три месяца в Волынском областном пренатальном центре успешно было прооперировано два идентичных случая эвакуации магнитных шаров из мочевого пузыря мальчиков в возрасте 10-15 лет. В обоих случаях были выполнены операции с последующим извлечением 62 и 24 магнитных шариков.

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