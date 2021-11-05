Мечтает стать полицейским и иметь любящую семью: 15-летний Богдан ищет родителей

Парень уже раз жил в приемной семье, но добровольно вернулся в интернат.

15-летний Богдан, воспитываемый в Бердянской школе-интернате Запорожской области, ищет любящую семью.

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Об этом в Facebook написала национальный директор по развитию программ "СОС Детские городки. Украина", руководитель правления "Украинской сети за права ребенка" Дарья Касьянова.

Богдану уже 15 лет, он больше трех лет проживает в интернате, однако мечтает найти любящих родителей.

"Мне 15 лет, стараюсь учить законы, потому что в будущем хочу стать полицейским. А еще хотел бы заниматься футболом, баскетболом, айкидо, играть на гитаре и фотографировать. Живу в интернате более трех лет. Три года я жил в приемной семье, однако вернулся назад в интернат, потому что мне не уделяли внимания", — рассказал Богдан.

Дарья Касьянова подчеркнула, что Богдан понимает, что в 15 лет ему будет сложно найти семью, но в интернате подростку тоже не просто. По данным активистки, у парня была бабушка, которая обещала его усыновить, однако так этого и не сделала. Богдан хотел бы жить у любящих родителей в Запорожье.

"В любом возрасте ребенку нужна семья. В моей практике были удивительные случаи, когда подростки находили родителей", — подчеркнула Дарья Касьянова.

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