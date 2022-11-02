Мечтал о громкой свадьбе после победы: на Донбассе погиб 27-летний военный из Прикарпатья

27 октября в селе Яковловка Донецкой области погиб 27-летний военный Василий Погорелый из села Яковка Ивано-Франковской области.

Как рассказала "Галке" сестра погибшего бойца Кристина, в начале войны Василий добровольцем пошел защищать Украину. Воевал в составе 10 горно-штурмовой бригаде по самым горячим направлениям.

В начале лета боец получил контузию. Он рассказал родным, что над его головой разорвались три снаряда: "Полностью присыпало землей, а я еще 7 км в амуниции и с оружием пробежал".

После операции на ногу и медкомиссии Василий вернулся на фронт.

Украинский защитник Василий Погорелый, фото/"Галка"

По словам сестры Василия, он мечтал после победы жениться и сыграть громкую свадьбу. Но его жизнь оборвалась в Донецкой области. Дома его ждали родители, две сестры и невеста.

"После победы они планировали жениться. Говорил: "Сейчас веселиться нельзя, а я хочу, чтобы у меня свадьба была веселая, чтобы было много музыки". Этого не случилось, только боль, память и благодарность. За наши спокойные ночи и утро кто-то отдает свою жизнь, поэтому мы должны помнить о каждом своем Герое. Должны быть благодарны, молиться и обязательно помогать тем, кто воюет", – поделилась сестра воина.

Тело защитника привезли в родное село Яковку, где его похоронят.

П воины из Прикарпатья

На Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 45-летний военный из села Рожнев Ивано-Франковской области Виктор Жежеров. Боец также служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Также на Бахмутском направлении в бою погиб 51-летний защитник Украины, житель села Ганнусовка Езупольской громады Ивано-Франковской области Александр Костюк.

26-летний боец из села Ангеловка Ивано-Франковской области Иван Шершин погиб на одном из направлений ведения боевых действий. Воин защищал Украину еще во время АТО.

В воскресенье, 30 октября, возле села Невское Сватовского района Луганской области в бою погиб 43-летний командир десантно-штурмового отделения из Калуша Ивано-Франковской области Петр Урсулович.

В понедельник, 1 октября, в городе Тлумач Ивано-Франковской области простились с павшим воином Василием Погорелым из поселка Обертин. Люди прощались с защитником на коленях и с флагами Украины в руках.

Отметим, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 800 оккупантов, всего же с начала полномасштабного наступления ликвидировано около 73270 российских захватчиков.

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