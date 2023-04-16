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"Мечтал об этом все пять месяцев": трогательное видео звонка освобожденного пленного к любимой

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
6563
Время на прочтение
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"Мечтал об этом все пять месяцев": трогательное видео звонка освобожденного пленного к любимой

Фото: Юлия Приймак - Официальная страница

Уволенный защитник, который 5 месяцев провел в плену, не скрывал эмоций.

В рамках Пасхального обмена пленными Украина вернула еще 130 человек. Среди освобожденных героев — военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта.

В Сети появилось трогательное видео разговора освобожденного защитника со своей любимой. Ролик опубликовала глава Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.

Освобожденный защитник, проведший 5 месяцев в плену, не скрывал эмоций в первом за все это время разговоре с любимой.

"Я уже дома. Капец, я так рад тебя видеть! Это то, о чем я мечтал все пять месяцев", – сказал боец.

Девушка на другом конце связи со слезами счастья на глазах отметила, что тоже очень рада и все 5 месяцев верила, что он вернется живым и невредимым.

После разговора защитник показал письмо от девушки и их общее счастливое фото.

Напомним, что предварительный масштабный обмен пленными произошел в понедельник, 10 апреля. Тогда удалось вернуть 100 украинцев – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

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Дата публикации
Просмотры
6563
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