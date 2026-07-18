«Мечтал остаться жить в Украине»: история австралийского военного, погибшего на Донбассе

«Это теперь моя страна тоже»: история погибшего за Украину австралийского военного / © Суспільне

Реклама

В Ивано-Франковске провели в последний путь 26-летнего военного из Австралии Самуэля Майкла Педраччини, погибшего в боях за Украину.

Об этом передает «Суспільне Івано-Франківськ».

Из Австралии — на украинский фронт

Ветеран Сил специальных операций ВСУ Мстислав Тарас рассказал, что австралиец Сэмюэль Майкл Педраццини после начала пандемии COVID-19 вступил в австралийскую армию и служил в полку пехоты.

Реклама

Впоследствии он проходил службу в Великобритании, где учил украинских военных. Однако, наконец, Сэмюэль решил, что его помощи Украине недостаточно, поэтому в 2025 году приехал на фронт, где стал волонтером на стабилизационных пунктах.

Командир группы иностранцев этого подразделения на позывной Алекс рассказывает, что Сэмюэль присоединился к его полку в мае 2026 года, служил боевым медиком и имел высокий уровень военной подготовки.

«До этого он служил в австралийской армии, был очень профессиональным солдатом. Уровень его навыков был просто заоблачным. Сэм был хорошим пулеметчиком, хорошим стрелком, хорошим медиком. Это был человек, который мог делать все. Он до этого работал волонтером на стабпунктах. Сэмюэль очень любил Украину и хотел здесь остаться. В какой-то момент он понял, что хочет за Украину воевать, хочет отстаивать ее свободу и независимость, а затем быть частью этого общества», — говорит Алекс.

Обстоятельства гибели

По словам командира, Сэмюэль Майкл погиб 13 июня во время боевого задания в Донецкой области, когда бойцы проводили «зачистку» села. Один из россиян спрятался и выстрелил в австралийца.

Реклама

«Так произошло, что один из россиян хорошо спрятался. И когда Сэм подошел, тот выстрелил в него из оружия и стал убегать. Конечно, этого россиянина мы убили, но Сэма это уже не вернет. Это просто очень сильно не повезло», — говорит «Алекс».

© Суспільне

Хотел остаться жить в Украине

Друзья Сэма рассказали, что боец планировал не возвращаться в Австралию после войны, а остаться в Украине.

Кто-то у него спрашивал: «Возвращаешься ли ты в Австралию?». Он говорил: «Да нет, это теперь моя страна тоже, я вижу свою жизнь в Украине». И это меня всегда очень удивляло, но и увлекало одновременно», — рассказывает его знакомая Виталина.

Сэмюэль был единственным ребенком в семье. После переезда в Украину он поселился в Ивано-Франковске, где в перерывах между выездами на фронт жил вместе со своей партнершей Эмили.

Реклама

«Я совершенно растеряна и попробую продолжать, как ты хотел бы. Не волнуйся. Твоя любовь к Украине была заразной. Твоя любовь к Австралии тоже была очень важна. Я буду продолжать разговаривать с тобой каждый день. Пожалуйста, продолжай быть рядом со мной», — обратилась мать Леони Элизабет Кук на прощание сына.

Мать погибшего бойца вместе с побратимом / © Суспільне

По словам родных, боец хотел, чтобы его похоронили в Украине. Поэтому его похоронили на Аллее героев на городском кладбище вблизи Ивано-Франковска.

© Суспільне

Ранее мы писали, что в Ровенской области родители погибшего украинского воина ухаживают за могилой двух добровольцев из Шри-Ланки, которые похоронены возле их сына.

Новости партнеров