Мечтал стать футболистом: Черкассы прощались с 8-летним Богданом, которого убил российский дрон на детской площадке
В Черкассах провели в последний путь 8-летнего Богданчика, погибшего во время атаки беспилотника прямо на детской площадке у своего подъезда.
В Черкассах попрощались с 8-летним Богданом Сергеевым, погибшим на детской площадке в результате атаки российских дронов вечером 14 апреля.
Об этом передает «Суспільне Черкаси».
Местная жительница Валентина Гуляницкая, ставшая свидетелем этой трагедии, рассказала журналистам, что в момент атаки на детской площадке Богдан играл с друзьями в мяч.
«Те (дети — ред.) полетели в россыпь, а он держал два мячика, хотел, чтобы они нигде не делись. Его подбросило, не знаю, на два метра вверх его подняло, и он упал. Я вызвала скорую. К сожалению, ничего не смогли поделать. Очень порубило его», — рассказала очевидца.
По словам классной руководительницы Тамары Маглированной, дети до сих пор не могут оправиться от потери. Теперь о Богдане в школе напоминают вещи и пустая парта.
«Все были расстроены… Очень светлой, очень общительным был Богдан. Любил спорт. Ни с кем никогда не ссорился и не дрался. Это такой светлый, очень приятный ребенок», — отметила учительница.
Соседка Светлана Близнюк рассказывает, что ее сын дружил с Богданом, они вместе играли в футбол.
«Каждый день Богданчик стучится к нам в квартиру, приглашает гостеприимно гулять на улицу, всегда спрашивает будет ли мой сын Захар выходить на улицу гулять. Он до звонка не доставал, они всегда очень громко кричали в квартиру, мы уже знали, что это Богданчик», — отмечает Светлана.
Она до сих пор не решилась рассказать сыну, что его лучшего друга уже нет в живых.
«У моего ребенка был шок. Он хотел подойти к окну. Я его не отпускала. Потому что за окном лежал Богдан, я все это понимала. Он плакал, у него до сих пор шок. Мы ему скажем, но немного погодя», — говорит женщина.
Еще одна соседка вспомнила, когда он с семьей возвращался из церкви на Пасху, 12 апреля. «Я видела его в воскресенье. И все больше не видела. Он яичко нес и маленькую пасочку в руках», — рассказала она.
По ее словам Богданчик мечтал стать футболистом: «Он ходил на футбол, так спрашиваю Богдана, как дела, а он говорит, что все хорошо, буду скоро футболистом».
Это самые тяжелые похороны, которые были за время полномасштабного вторжения здесь у нас, в городе Черкассы. Мы все сочувствуем семье», — отметил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
Напомним, что сегодня, 16 апреля, Россия снова нанесла массированный удар по Украине, который унес жизни по меньшей мере 15 человек. В частности, в Киеве в своей комнате погиб 11-летний Максим.