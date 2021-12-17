Мечтал жить во Франции: украинец пешком пересек границу с Польшей и бродил по заснеженным горам и лесам

Мечтал жить во Франции: украинец пешком пересек границу с Польшей и бродил по заснеженным горам и лесам

Украинца задержали правоохранители.

В Польше задержан 33-летний украинец, который пешком пересек государственную границу с Украиной и на авто добирался во Францию.

Об этом сообщает издание InPoland.

Сотрудники пограничной службы из Устшиков-Гурных и Сянок в Польше остановили автомобиль Opel с украинскими регистрационными номерами. В салоне находились два гражданина: женщина — гражданка Украины и мужчина, назвавший себя гражданином Литвы.

Он предъявил удостоверение личности и водительские права Литвы, но стражи порядка установили, что предоставленные документы фальшивые. Оказалось, что мужчина – гражданин Украины с запретом на въезд в Шенгенскую зону, а чтобы попасть в Польшу, он пешком пересек границу в Бещадах.

"Много часов в тяжелых зимних условиях он пробирался по горной и лесной местности. На предварительно согласованном месте его ждал курьер на транспортном средстве, который должен был обеспечить дальнейшую транспортировку на запад Европы. Во время допроса он признался, что хотел попасть во Францию и там поселиться", – рассказала спикер Бещадского пограничного отдела майор Эльжбета Пикор.

Украинца задержали и обвинили в подделке документов и незаконном пересечении границы. Он признал свою вину и добровольно согласился на условное наказание и штраф. Его передали в Украину.

Сообщницу обвинили в пособничестве незаконному пересечению границы. Окончательное решение по его делу примет суд.

Напомним, что 28-летнего львовянина, пытавшегося переправить более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу, заключили в тюрьму.

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