В Киевской области прощаются с мамой и дочерью, погибшими в Дымере

Реклама

В Киевской области, в Демидове, сегодня провожают в последний путь мать и дочь — Екатерину и Киру Бовтуненко. Их жизни оборвались в ночь на воскресенье, когда россияне нанесли удар по многоэтажке в Дымере. Погибшие стали двумя из 12 жертв той вражеской атаки.

Об этом сообщает с места событий корреспондентка ТСН Алина Лисовая.

Реклама

В Киевской области прощаются с мамой и дочерью, погибшими от атаки на Дымер

Екатерине Бовтуненко было 33 года, а ее дочери Кире — 11. Через считанные недели школьница должна была отмечать свое 12-летие. Знакомые семьи вспоминают девочку как жизнерадостного и открытого ребенка, чьим наибольшим увлечением было рисование бабочек.

Реклама

Проститься с ними пришло большое количество людей — траурная процессия идет к кладбищу пешком.

Дата публикации 12:42, 24.11.26 Количество просмотров 14 В Демидове прощаются с погибшими от удара РФ по Дымеру мамой и дочерью

Известно, что сама семья из Демидова, а в Дымере жила в съемной квартире.

Соседи погибших рассказали, что отец девочки живет за границей. Дочь Кира дважды ездила к папе и очень хотела снова увидеть его на Новый год.

От атаки РФ на Дымер погибли 11-летняя Кира и ее 33-летняя мама Екатерина

Напомним, в результате российского удара по многоэтажке в Дымере в Киевской области среди 12 погибших оказались 33-летняя Екатерина Бовтуненко и ее 11-летняя дочь Кира. Девочка не дожила несколько недель до своего дня рождения — 12 декабря ей должно было исполниться 12 лет.

Реклама

О гибели родных в Instagram сообщила их двоюродная сестра Алина Ситенок. Она отметила, что вражеский дрон унес жизнь сестры и ее маленькой дочери. Родственники до последнего надеялись, что они выживут.

Алина вспомнила теплые воспоминания с детства, которые связывали ее с Екатериной, и назвала обоих погибших светлыми душами, у которых впереди была еще вся жизнь. Она добавила, что эту потерю невозможно принять и простить.

Новости партнеров

Новости партнеров