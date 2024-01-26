Мечтали о "флаге РФ в Харькове": агенты России полгода корректировали ракеты и сдавали позиции ВСУ

В общении с оккупантами подозреваемые отказывались от денег, потому что хотели видеть оккупантов в Харькове.

В Харькове к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили местную предпринимательницу и электромонтера "Харьковоблэнерго". Мужчина и женщина с первого дня войны сдавали россиянам позиции ВСУ, СБУ и корректировали ракетные удары по городу.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

Подозреваемые с февраля по август 2022 года сдавали РФ позиции ВСУ

На суде подозреваемая сообщила, что ее бывший муж был боевиком "ЛНР". С ним она общалась, поскольку имела общую дочь. В мае 2022 года его ликвидировали. Тогда же ей якобы начали угрожать россияне, что навредят семье, если она не согласится на сотрудничество.

Подозреваемый заявил, что он начал сотрудничать с подозреваемой, потому что якобы военные в начале марта 2022 года задерживали его жену и мать. При этом он добавил, что не знал, что она сотрудничает с россиянами. Мужчина был убежден, что "от его действий никакой вред никому не нанесен" и просил его строго не наказывать.

Что сказали подозреваемые

На суде подозреваемая сообщила, что ее бывший муж был боевиком "ЛНР". С ним она общалась, поскольку имела общую дочь. В мае 2022 года он был ликвидирован. Тогда же ее якобы начали угрожать россияне, которые навредят семье, если она не согласится на сотрудничество.

Подозреваемый заявил, что он начал сотрудничать с подозреваемой, потому что якобы военные в начале марта 2022 года задерживали его жену и мать. При этом он добавил, что не знал, что она сотрудничает с россиянами. Мужчина был убежден, что "от его действий ни один вред никому не нанесен" и просил его строго не наказывать.

Доказательства и приговор суда

Суд изучил материалы следствия, в которых есть переписка подозреваемых. В частности, мужчина оккупантов называл "нашими", хотел еще больше помочь, чтобы захватчики оккупировали Харьков.

Суд установил, что подозреваемые передавали оккупантам места дислокации ВСУ, военной техники и последствия ракетных ударов. В частности, они отчитывались россиянам о якобы уничтоженной технике от США.

В то же время во время общения с оккупантами подозреваемые отказывались от финансового вознаграждения, а хотели только "российский флаг над Харьковом".

Переписка подозреваемых из материалов дела / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал подозреваемых виновными по ч.2 ст.111, ч.2 ст.28 УК Украины и приговорил каждого к 15 годам лишения с конфискацией всего имущества.

Приговор суда

Напомним, в Одесской области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили мужчину, корректировавшего ракетные удары России. Он даже сдал оккупантам судоремонтный завод в Измаиле, где работал.

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