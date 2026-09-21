Мечту настигло испытание: что супруги обнаружили в старом доме (фото)

Дом

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Молодая пара из Киева решила покинуть городскую суету и перебраться в собственный дом в селе. Однако после приобретения нового жилья их ждало немало неожиданностей. Вместо готового жилья супруги получили дом, который десятилетиями практически не меняли.

Историю своего переезда и первые впечатления от нового дома Маричка показывает в соцсетях, пишет «Фокус».

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Внутри — атмосфера минувшей эпохи

С первого взгляда дом выглядит вполне обычным. Однако интерьер сразу демонстрирует, что ремонт здесь давно не производился. Так, в комнатах осталась старая мебель и вещи предыдущих жильцов. В гостиной супруги увидели сервант, ковер, детский синтезатор и пакеты со старым хламом.

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Спальня также сохранила атмосферу нескольких десятилетий тому назад. Там остались кресло-качели, старые одеяла и подушки, а на тумбочке стоит телевизор предыдущего поколения.

На кухне — старая зеленая краска, часть электропроводки открыта и «убита» мебель и газовая плита.

Впрочем, самым большим вызовом для новых владельцев стал не старый интерьер и не большое количество ненужных вещей. В доме нет централизованного водоснабжения и канализации. Так что после уборки хозяевам придется заняться фактически обустройством жилья с нуля.

Прежде чем приступать к масштабным работам, супруги планируют пригласить специалистов. Строители должны оценить состояние дома и подсчитать во сколько обойдется проведение необходимых коммуникаций.

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Вопреки разочарованию, Маричка не собирается отказываться от замысла жить за городом. Она уже начала разбирать старые вещи и освобождать помещение от старья. В соцсетях женщина показала и собственные эмоции от увиденного — в частности, селфи на фоне ободранной стены в старом зеркале.

Теперь перед новоиспеченными владельцами дома стоит масштабная задача: привести дом в порядок, обустроить водоснабжение и канализацию, а впоследствии — обновить интерьер. Несмотря на объем работы, владельцы решили воспринимать ситуацию как новый этап и постепенно превратить старый деревенский дом в комфортный дом для жизни.

Напомним, супруги приобрели старый дом в селе за 4 тысячи долларов и постепенно превращают его в уютное жилье. За время ремонта они обновили кухню, фасад и территорию, причем многие работы выполняли своими руками. Результат ремонта Аленка показала в соцсетях. Фото вызвали активное обсуждение — пользователи интересовались стоимостью работ и материалами.

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